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Haber Giriş: 25.01.2021 - 13:49 | Son Güncelleme:

Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan kaçırılan denizcilere ilişkin açıklama

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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan kaçırılan denizcilere ilişkin açıklama
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kaçırılan denizcilere ilişkin "Gemi dün akşam itibariyle limana yaklaştı, biraz açıkta daha doğrusu. Ve dün akşam güvenlik güçleriyle ve büyükelçimiz bir ekip gemiye çıktılar ve gemi temiz. Herhangi bir korsan veya başkasının sızmadığını anladılar, güvenlikle ilgili sıkıntı yok" açıklamasını yaptı. Bakan Çavuloğlu, "Şu ana kadar korsanlardan bir haber gelmedi. Dördüncü kaptanımız gemide kalıyorlar. Özellikle Gabon Savunma Bakanlığı ilave personel takviyesi yaptı, korunuyor" dedi.

İşte Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

Yabancı bandıralı ve sahibi de yabancı olan ama personeli de tamamen Türk olan; bir tanesi de Azerbaycan Türkü... Vatandaşlarımıza yönelik bir saldırı olmuştu. Ve 15 vatandaşımız şu anda kaçırılmış durumda. Gemi dün akşam itibariyle limana yaklaştı, biraz açıkta daha doğrusu. Ve dün akşam güvenlik güçleriyle ve büyükelçimiz bir ekip gemiye çıktılar ve gemi temiz. Herhangi bir korsan veya başkasının sızmadığını anladılar, güvenlikle ilgili sıkıntı yok.

Bir vatandaşımız karnından yaralanmıştı, durumu çok iyi.

Vefat eden Azerbaycan Türkü kardeşimizi İslam'a uygun bir şekilde cenaze işlemleri yapıldı. Gabon hükümetine ve yetkililerine teşekkür ediyorum.

"KORSANLARDAN BİR HABER GELMEDİ"

Şu ana kadar korsanlardan bir haber gelmedi. Dördüncü kaptanımız gemide kalıyorlar. Özellikle Gabon Savunma Bakanlığı ilave personel takviyesi yaptı, korunuyor.

Geminin sahibi olan şirket de tüm hazırlıklarını yapmış durumda. Ama henüz korsanlar tarafından ne ailelerine, ne bizlere ne de şirkete ki böyle durumlarda şirkete ulaşıyorlar. Henüz bir temasta bulunmadılar, bir görüşme olmadı. Ama süreci takip ediyoruz.

İnşallah vatandaşlarımızı sağ salim kurtarırız, ülkemize getiririz ama inşallah bu diğer şirketlere ders olur. Gerekli önlemleri alırlar.

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