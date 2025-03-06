Son dakika... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Avrupa güvenliği Türkiye ile mümkün

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İşte Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:



Hırvatistan'la işbirliğimiz sürmekte. Bazı ülkelerin tansiyonu yükselten hamleler yaptığını gözlemliyoruz. Türkiye'nin Bosna Hersek'in egemenliğine yönelik desteği tamdır. İşbirliği uzlaşıya ihtiyacımız var. Türkiye olarak üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız.



Avrupa'nın güvenliği meselesi sadece Ukrayna'daki savaşa indirgenemez. Caydırıcı bir güvenlik mimarisi Türkiye'nin katılımıyla mümkündür.



Rusya ve Ukrayna savaşı diyalogla çözülmeli. Barışa katkı sunmaya her zaman hazırız. Filistin meselesiyle ilgili bölge ülkelerle yakın işbirliğimizi sürdüreceğiz.



Suriye halkının kenetlenmesi önem taşımakta. Türkiye olarak Suriye halkını desteklemeye devam edeceğiz.