Son dakika... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Nihai hedef ateşkestir

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İşte Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:



Bu önemli görüşmelerin gerçekleşmesi için irade ortaya koyan Sayın Putin ve Sayın Zelenski'ye savaşın sonlandırılmasına yönelik süreci destekleyen Sayın Trump'a ve görüşmelere doğrudan veya dolaylı destek veren tüm liderlere şükranlarımızı sunuyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, çatışmalarla dolu bölgemizde barış meşalesini yıllardır taşıyan bir liderdir.

Türkiye, kendisinin liderliğinde Rusya, Ukrayna barışının hayata geçmesi için ilk günden itibaren yoğun çaba göstermektedir. İlk 2 tur görüşmelerde önemli sonuçlar elde ettik. Bugüne kadar gerçekleştirilen esir değişimlerinin insani sonuçları bakımından uluslararası toplumca takdir edildiğini memnuniyetle görmekteyiz. İkinci tur görüşmelerde tarafların ateşkes ve barışa dair perspektiflerini yansıtan memorandumları teati etmelerini de önemli bir gelişme olarak görüyoruz. Aradan geçen sürede müzakere heyetleri teknik düzeyde temasları sürdürdüler. Bu üçüncü müzakere turunda temennimiz tarafların teati ettikleri muhtıralar üzerinde öze dönük ve sonuç odaklı istişareler gerçekleştirmelidir.

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Nihai hedef elbette ki barışa giden yolun inşa edecek bir ateşkestir. Ev sahibi olarak rolümüz iki tarafın da kendisini güven içinde hissedeceği bir müzakere ortamı sağlamaktır. Kolaylaştırıcı olarak üzerimize düşen görevi layıkıyla yerine getirmeye devam edeceğiz. Değerli katılımcılar diplomasi bir süreçtir. Ancak bu süreç her yeni adımda somut kazanımları artırarak olumlu ilerleme kaydedildiği takdirde anlam kazanır. Türkiye tarafları sağlayacakları mutabakata bağlı olarak sürecin ilerlemesi için üzerine düşen görevi yerine getirmeye her zaman hazırdır. Ateşkes yönünde bir anlayış oluşturduğu takdirde izleme mekanizması bağlamında da gerekli altyapımız mevcuttur.

Esir değişimlerini daha yapısal bir metodoloji temelinde yürütme konusunda da katkı verebiliriz. İstanbul görüşmeleri vesilesiyle diplomasi ve diyalogun barışın temininde çatışma ve silahlardan daha etkili olduğunu tüm dünyaya gösterme fırsatımız oluyor. Değerli heyet başkanlarına ve heyet üyelerine tekrar teşekkür ediyor, bugün gerçekleştireceğiniz görüşmelerin Ukrayna ve Rusya halkları için hayırlı sonuçlara vesile olmasını diliyorum.