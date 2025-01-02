Son dakika: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'de teröre yer yok

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İşte Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:



Suriye'de terör ülkelerine yer yok. Suriye'de PKK saflarında bulunan ülkenin birliğine karşı duran, Türkiye'nin ve çevre ülkeler için de tehdit unsuru olan grupların ülkeyi terk etmelerini istiyoruz. Türkiye dış politikasında belli prensiplere dayalı hareket etmekte. Nasıl Esad rejimi zulmü esnasında milyonlarca Sunni ve Arap yerlerinden terk edildiler, Türkiye bu zulüm karşısında kendisine sığınan mültecilerin derdiyle dertlenme de nasıl tereddüt etmediyse de yeni dönemde de kim olursa olsun bunların da hamisi koruyucusudur.

"ULUSLARARASI HUKUKUN KARARLARINA UYMALIYIZ"

"Uluslararası hukuk kuralları Belçika için son derece önemli" diyen Quintin sözlerini şöyle sürdürdü:



Uluslararası düzen bizim için güvenli olmamız açısından önemli. Biz uluslararası hukukun kararlarına uymak durumundayız. Bunun için Uluslararası Adalet Divanı'nın kararının ne olduğunu merak ediyoruz. Filistin halkının meşru talebi bu. Filistin devletini koşulların yerine geldiğinden emin olduğumuz zaman tanıyacağız.