Son dakika... Dışişleri Bakanı Fidan'dan Iraklı mevkidaşıyla ortak basın toplantısı

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Yüksek Düzeyli Toplantımızı gerçekleştirildik. Irak'tan çok değerli katılımcılarımız var. Geçtğimiz yıl aralık ayında ve bu yıl Mart ayında aynı formatta bir araya gelmiştik. Irak'ta PKK farkındalığın arttığını görmekten mennunuz. İlişkilerimizin güvenlik ve askeri boyutlarını ele aldık. Ticari iş birliği fırsatlarını değerlendirdik. Müzakeresini yaptığımız askeri, güvenlik ve terörle mücadele zaptı taslağı üzerinde görüşmelerimizi yoğunlaştırdık. Tarihi bir gelişmeyi de ilan etmek istiyorum. Söz konusu mutabakat zaptı az önce imzalandı. Temaslarımızı kesintisiz şekilde sürdüreceğiz. Mutabakat zaptının her iki ülke için hayırlı olmasını diliyorum.

15 yaş altı ve 50 yaş üstü Iraklı kardeşlerimiz için vize serbestisi uygulamasını da 1 Eylül'de başlatma konusunda karar aldık.

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Bölgemiz sancılı bir süreçten geçiyor. İsrail sivilleri acımasızca hedef alıyor. Irak'la Filistin konusunda tek sesiz. Mahmud Abbas TBMM çatısı altında tüm dünyaya seslendi.