×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... Dışişleri Bakanı Fidan'dan Iraklı mevkidaşıyla ortak basın toplantısı

Güncelleme Tarihi:

#Hakan Fidan#Irak#Dışişleri Bakanlığı
Son dakika... Dışişleri Bakanı Fidandan Iraklı mevkidaşıyla ortak basın toplantısı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2024 18:39

Son dakika haberine göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Iraklı mevkidaşıyla ortak basın toplantısında konuşuyor.

Haberin Devamı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Yüksek Düzeyli Toplantımızı gerçekleştirildik. Irak'tan çok değerli katılımcılarımız var. Geçtğimiz yıl aralık ayında ve bu yıl Mart ayında aynı formatta bir araya gelmiştik. Irak'ta PKK farkındalığın arttığını görmekten mennunuz. İlişkilerimizin güvenlik ve askeri boyutlarını ele aldık. Ticari iş birliği fırsatlarını değerlendirdik. Müzakeresini yaptığımız askeri, güvenlik ve terörle mücadele zaptı taslağı üzerinde görüşmelerimizi yoğunlaştırdık. Tarihi bir gelişmeyi de ilan etmek istiyorum. Söz konusu mutabakat zaptı az önce imzalandı. Temaslarımızı kesintisiz şekilde sürdüreceğiz. Mutabakat zaptının her iki ülke için hayırlı olmasını diliyorum.

15 yaş altı ve 50 yaş üstü Iraklı kardeşlerimiz için vize serbestisi uygulamasını da 1 Eylül'de başlatma konusunda karar aldık.

Haberin Devamı

Bölgemiz sancılı bir süreçten geçiyor. İsrail sivilleri acımasızca hedef alıyor. Irak'la Filistin konusunda tek sesiz. Mahmud Abbas TBMM çatısı altında tüm dünyaya seslendi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hakan Fidan#Irak#Dışişleri Bakanlığı

BAKMADAN GEÇME!