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Son dakika... Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile görüştü

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#Hakan Fidan#Marco Antonio Rubio#ABD
Son dakika... Dışişleri Bakanı Fidan, ABDli mevkidaşı Rubio ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2025 20:41

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ABD'li mevkidaşı Marco Antonio Rubio'yla yaptığı telefon görüşmesinde, ikili konular ile Suriye, Gazze ve Ukrayna dahil bölgesel meseleler ele alındı.

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Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede ikili konular ile Suriye, Gazze ve Ukrayna dahil bölgesel meseleler ele alındı. Bakan Fidan, Suriye’nin istikrarı ve refahı bakımından bu ülkeye yönelik yaptırımların kaldırılmasının önemine değindi.

ABD vatandaşı Edan Alexander’ın Hamas tarafından serbest bırakılmasının önemine değinilen görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasında yapılması hedeflenen görüşmelere dair fikir alışverişinde de bulunuldu. Ayrıca 14-15 Mayıs tarihlerinde Antalya’da yapılacak olan NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde Dışişleri Bakanı Rubio'nun Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyaretin detayları ele alındı.

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FİDAN'DAN FRANSIZ MEVKİDAŞI İLE DE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmeye yönelik çabalar ele alındı.

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#Hakan Fidan#Marco Antonio Rubio#ABD

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