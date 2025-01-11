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Son dakika... Dışişleri Bakan Yardımcılığına Zeki Levent Gümrükçü

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#Dışişleri Bakanlığı#Zeki Levent Gümrükçü#Resmi Gazete
Son dakika... Dışişleri Bakan Yardımcılığına Zeki Levent Gümrükçü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 11, 2025 00:24

Son dakika haberi... Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, Dışişleri Bakan Yardımcılığına Zeki Levent Gümrükçü atandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Dışişleri Bakanlığı Yardımcılığı'na Zeki Levent Gümrükçü, Azerbaycan Büyükelçiliği'ne Birol Akgün, Mozambik Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Ferhat Alkan, Ürdün Haşimi Krallığı Büyükelçiliği'ne Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yakup Caymazoğlu, Almanya Büyükelçiliği'ne İkili İlişkiler Genel Müdürü Gökhan Turan, Küba Büyükelçiliği'ne Aytaç Yılmaz ve Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçiliği'ne Lütfullah Göktaş atandı.

 

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#Dışişleri Bakanlığı#Zeki Levent Gümrükçü#Resmi Gazete

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