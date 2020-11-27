Son dakika... Dini ve resmi nikâh kıymışlar... Parola: Çanta!

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde fuhuş yapan, yaptıran, aracılık eden ve yer temin eden şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, 3 aylık teknik takip ve incelemenin ardından operasyon için düğmeye bastı. Belirlenen 26 adrese sabah saatlerinde 60 ekip 145 personelle eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Hakkında gözaltı kararı olan 26 şüpheliden 23'ü Mersin'de, biri ise Adıyaman'da gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 26 cep telefonu, 4 tablet, 1 bilgisayar, 1 tabanca ve tabancaya ait 50 mermi ele geçirildi.

KADINLARA NİKAH KIYMIŞLAR

19 kadını fuhuş yoluyla mağdur ettiği belirlenen şüphelilerin, kendilerini gizlemek için kadınlarla dini ve resmi nikah kıydığı ortaya çıktı. Şüphelilerin kadınlar için 'çanta' tabirini kullandığı, bazen de fuhşa zorladıkları kadınları, birbirleriyle değiştirdikleri belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden 5’i serbest bırakıldı, 8'i kadın 19 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.