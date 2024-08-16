Son dakika... Dilan Polat davasında gizli tanıktan şok mektup! ''Bahis sistemini ben kurdum...''

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Dilan - Engin Polat davasına sayılı günler kala belki de davanın seyrini değiştirecek gizemli bir mektup ortaya çıktı. Gizli tanık, "Artık gizlemek istemiyorum" dedi, savcıya yazdığı mektupta "Buzdağının görünmeyen yüzünün'' olduğunu iddia etti.

POLATLAR 4 EYLÜL GÜNÜ İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Dilan ve Engin Polat çifti, kara para aklama, suç örgütü kurma ve vergi kaçırma suçlamalarıyla Kasım 2023'ten beri tutuklu. Geçtiğimiz ay iddianame tamamlandı. Polatlar 4 Eylül günü ilk kez hakim karşısına çıkacak. Duruşma günü beklenirken soruşturma savcısına 3 sayfalık mektup geldi. O mektup cezaevinden gönderilmişti. Gönderen gizli tanıktı. Ama 'beni sanık yapın' dedi. ''Yasa dışı bahis sistemini ben kurdum'' diyerek, elindeki belgeleri ve tüm bilgileri açıklayacağını söyledi.

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MEKTUP MAHKEMEYE GÖNDERİLDİ

Mektupta, Dilan Polatlar iddianamesinde sık sık adı geçen yasa dışı bahis baronu Derkan Başer'le çalıştığını açıkladı. Ellerinde kurdukları yasa dışı sisteme ait tüm belgelerin olduğunu iddia etti. Bu bilgileri de eşi vasıtasıyla sakladığını yazdı. Tüm soğuk cüzdanları, Bahisle ilgili yapılan yazışmaların olduğu telefon ve hard diskleri, şirketlerden kaçırılan tüm bilgileri, yazışmaları, banka hesap bilgilerini teslim ederim ‘’Eşim ve ben her şeyi göze aldık" dedi. Tanık olarak değil de şüpheli olarak ifadesinin alınması halinde daha detaylı bilgi vereceğini de ekledi. Kurdukları sistem sayesinde büyük paralar kazanıldığını iddia etti. Savcılık bu mektubu. Dilan Polat'ı yargılayacak olan mahkemeye gönderdi. Mektubun davayı etkileyip etkilemeyeceğine mahkeme karar verecek.