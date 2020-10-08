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İSTANBUL (AA)
Haber Giriş: 08.10.2020 - 10:17 |  Son Güncelleme:

Son dakika... Dikkat! Son uyarı geldi: Çok kuvvetli olması bekleniyor

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Son dakika... Dikkat! Son uyarı geldi: Çok kuvvetli olması bekleniyor
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Gelen son dakika uyarısına göre; Marmara Bölgesi'nde sağanağın Trakya geneli ile İstanbul çevrelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava ile sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.     

Yağışların bölge genelinde kuvvetli, Trakya geneli ile İstanbul çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde yağışla birlikte sıcaklığın hissedilir derecede azalması öngörülüyor.         

Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.       

Bölgede etkili olacak kuvvetli rüzgar ve yağış nedeniyle olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.     

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