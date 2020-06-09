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AA
Haber Giriş: 09.06.2020 - 12:45,Son Güncelleme:

Son dakika... Dikkat! Meteoroloji'den çok sayıda kente sağanak uyarısı

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Son dakika... Dikkat! Meteoroloji'den çok sayıda kente sağanak uyarısı
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 İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Edirne, Bursa, Bilecik, Sakarya, Afyonkarahisar, Kütahya ve Van çevrelerinde yarın yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yarın Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Edirne, Bursa, Bilecik, Sakarya, Afyonkarahisar, Kütahya ve Van çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.

 

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