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Haber Giriş: 27.08.2020 - 15:05 | Son Güncelleme:

Son dakika: Dikkat! Meteoroloji uyardı! İstanbul 35 dereceyi görecek…

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Son dakika: Dikkat! Meteoroloji uyardı! İstanbul 35 dereceyi görecek…
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Meteoroloji’den gelen son dakika bilgilerine göre Yeni sıcak hava dalgasının yurt genelindeki sıcaklıkları belirgin oranda yükseltmesi bekleniyor. Cuma gününden itibaren etkili olması beklenen sıcak hava ile birlikte İstanbul 35 dereceyi görecek. Akdeniz ve Ege Bölgesi'nde de sıcaklıkların 40 dereceye ulaşması bekleniyor.

Meteoroloji’den yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıkları yurt genelinde cuma gününden itibaren mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

Beklenen sıcak hava dalgası Türkiye'yi cuma gününden itibaren etkisi altına alacak. Cezayir üzerinden Türkiye'ye gelecek çöl sıcaklıkları ile birlikte yurt genelinde sıcaklıklar 35-42 dereceye ulaşacak.

Marmara Bölgesi'nde başta İstanbul olmak üzere pazar günü 35 derece, Ege'de hafta sonu sıcaklık 40 dereceye ulaşacak.

Son dakika: Dikkat Meteoroloji uyardı İstanbul 35 dereceyi görecek…


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