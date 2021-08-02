Son dakika: Dikkat! Meteoroloji bölge bölge uyardı… Bir yanda sel, bir yanda sıcaklık…
Meteoroloji'den alınan son dakika bilgisine göre, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Samsun, Ordu ve Erzincan'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış, Ordu, Van ve Hakkari’nin doğu kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Öte yandan hava sıcaklığının Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'de mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Samsun’un doğusu, Ordu ve Erzincan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ordu çevreleri ile Van ve Hakkari’nin doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığının Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'de mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
SEL UYARISI
Yağışların Ordu çevreleri ile Van ve Hakkari’nin doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
EDİRNE °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
KAYSERİ °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
KARABÜK °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Samsun'un doğu ilçeleri ve Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların başta batı kıyı ilçeleri olmak üzere Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 34°C
Parçalı bulutlu
RİZE °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 30°C
Parçalı bulutlu, doğu ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu; bölgenin doğu kesimleri ile Erzincan çevrelerinin yer yer çok bulutlu ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Van ve Hakkari'nin doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ELAZIĞ °C, 38°C
Az bulutlu
ERZURUM °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin doğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
KİLİS °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, batısında 1,0 ila 2,0m; Görüş: İyi, yağışta orta.
MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, güneyinde 1,5 ila 2,5m; Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında sabah saatlerinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, batısında sabah saatlerinde 1,5 ila 2,5m; Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu ve sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağışta orta.