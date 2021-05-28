Son dakika: Dikkat! Çanakkale-İzmir kara yolunda trafik kilit

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İzmir'den Çanakkale yönüne giden Muharrem Zache idaresindeki OH 1111 LL yabancı plakalı tır ve buna bağlı 35 G 83032 plakalı yarı römorkun şasesi, Ayvacık ilçesi Nusratlı rampalarında kırıldı.

Olay yerine gelen bölge trafik ve jandarma ekipleri, yolu trafiğe kapattı.

Otomobil ve hafif ticari araçlar, Küçükkuyu sahil yoluna yönlendirildi. Alternatif yola giremeyen ağır tonajlı kamyon ve tırlar ise yaklaşık 10 saattir yolda bekletiliyor.

Şasesi kırılan tırın vinç yardımıyla onarım çalışmaları sürerken, bölgedeki araç kuyruğu 10 kilometreye ulaştı.

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