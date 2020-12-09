MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika! Bakanlık duyurdu: DHKP-C üyesi Ünsal yurtdışına çıkmaya çalışırken yakalandı
GeriGündem Son dakika! Bakanlık duyurdu: DHKP-C üyesi Ünsal yurtdışına çıkmaya çalışırken yakalandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 09.12.2020 - 21:48 | Son Güncelleme:

Son dakika! Bakanlık duyurdu: DHKP-C üyesi Ünsal yurtdışına çıkmaya çalışırken yakalandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika! Bakanlık duyurdu: DHKP-C üyesi Ünsal yurtdışına çıkmaya çalışırken yakalandı
Abone Olgoogle-news

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde İstanbul ve Edirne Emniyet Müdürlükleri ekipleri; DHKP-C terör örgütü avukat yapılanması içinde yer alan Aytaç Ünsal’ın, hakkındaki hapis cezasının kesinleşmesi sonrası cezaevine girmemek için illegal yollardan yurt dışına çıkış yapacağı bilgisi üzerine operasyon başlattı.

Ünsal, Edirne’den yurt dışına kaçmaya çalışırken yanında 1’i Afgan uyruklu, 1’i PKK’dan kaydı bulunan 3 göçmen kaçakçısıyla birlikte yakalandı.

Ünsal’ın yakalandığı araçta yapılan aramada; Meriç Nehrinden geçmek için kullanılacak 1 adet bot ile sınırın koordinatlarını gösteren navigasyon cihazı ele geçirildi.

Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın Çağlayan Adliyesi'ndeki makam odasında DHKP-C'li teröristlerce şehit edilmesinin ardından, DHKP-C’nin terör örgütü avukat yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınarak tutuklanmış, girdiği cezaevinde başlattığı ölüm orucu sonrası sağlık durumu gerekçesiyle tahliye edilmişti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle