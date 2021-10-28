Son dakika... DHKP-C operasyonunun detaylarına ulaşıldı! Saldırı hazırlığındayken yakalandılar

İstanbul İstihbarat ve Terörle şube ekiplerinin terör örgütü DHKP-C'ye düzenlediği operasyonda örgüt ile bağlantılı 93 kişi gözaltına alınmıştı. 29 kişinin tutuklandığı operasyonun ayrıntılarına ulaşıldı.
Şüphelilerin etkili eylem planladıkları, bazı kongre ve polis merkezlerine saldırı planladığı ortaya çıktı.
TRT Haber muhabiri Büşra Çelik, operasyonun detaylarını aktardı...
DHKP-C şüphelilerin İstanbul'da Üsküdar Emniyet Müdürlüğü'ne eylem hazırlığındayken yakalandıkları, saldırı planları bulunuyordu bunlar ortaya çıktı. Kongre merkezlerine saldırı planladıkları belirlendi.
İTİRAF ETTİLER
Bir DHKP-C şüphelisinin ifadesinden 126 kişiye gidilmişti. O operasyonun detaylarıydı bunlar. Teröristler Taksim'de devriye gezen polisleri hedef alacaklarını hem ifadelerinde belirttiler hem de ekiplerin dijital verilerden yaptığı tespitlerde bu detaylar ortaya çıktı.
O saldırıları gerçekleştirselerdi Pendik'te bulunan ormanda bir ağacın dibinde gömülü bir şekilde çıkan yaşam malzemelerini kullanıp ya kılık değiştireceklerdi ya da başka bir güzergaha kaçmayı planladıkları da ekipler tarafından belirlendi. Operasyon kapsamında 29 kişi tutuklandı. Kalaşnikof marka silahlara da el konuldu.
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