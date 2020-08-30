Son dakika… Devletin zirvesi Anıtkabir’de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

Büyük Zafer'in 98'inci yılı kutlamaları kapsamında, ilk tören Anıtkabir'de düzenlendi. Tören, devlet erkanının Aslanlı Yol'da yürüyüşüyle başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kortejde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yüksek yargı organlarının başkanları, komutanlar, siyasi partilerin temsilcileri, bürokratlar ve diğer devlet erkanı yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk'ün mozolesine ay yıldız motifli çelengi bıraktı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Erdoğan ve protokolde yer alan devlet erkanı, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

‘TÜRKİYE, DOĞU AKDENİZ'DE ŞANTAJ DİLİNE BOYUN EĞMEYECEK’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deftere şunları yazdı:

"Bağımsızlığımızın müjdecisi olan Büyük Zafer'in 98'inci yıl dönümünde Zat-ı Alinizi ve aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. Bizlere emanetiniz olan Türkiye Cumhuriyeti'ni yüceltmek, güçlendirmek, muassır medeniyetler seviyesinin de üstüne taşımak için çalışıyoruz.

Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını kutlayacağımız 2023'e ekonomik, askeri, siyasi ve diplomatik bakımdan daha güçlü, daha bağımsız, daha müreffeh bir ülke olarak girmekte kararlıyız.

Suriye'den Libya'ya, Karadeniz'den Doğu Akdeniz'e, enerjiden terörle mücadeleye kadar farklı sahalarda elde ettiğimiz kritik başarılar, ülkemizin hak ve menfaatlerini koruma konusundaki irademizin en net göstergesidir. Türkiye bilhassa Doğu Akdeniz'de tehdit, yıldırma ve şantaj diline boyun eğmeyecek, uluslararası hukuktan ve ikili anlaşmalardan kaynaklanan haklarını savunmayı sürdürecektir. Ruhun şad olsun."

Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Anıtkabir'e gelişi ve ayrılışı sırasında sevgi gösterisinde bulundu.

Devlet töreninin ardından Anıtkabir, halkın ziyaretine açıldı.

ZİYARET SONRASI KÜLLİYEDE TEBRİKLERİ KABUL EDECEK



30 Ağustos Zafer Bayramı törenleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Anıtkabir ziyareti ile başladı. Törenler Anıtkabir ziyareti sonrasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tebrikleri kabulü ile devam edecek.

Kutlamalar, resmi geçit töreninin ardından akşam da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde sürecek. Saat 20.30’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bando Komutanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği ve Armoni Mızıkası Komutanlığı tarafından Zafer Bayramı’na özel konser gerçekleştirilecek. Konser, Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı YouTube kanalları ve sosyal medya hesapları ile televizyon kanallarından canlı olarak yayımlanacak.

300 İHA İLE GÖKLERDE BÜYÜK ZAFER KUTLAMASI

Konserin ardından İletişim Başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinde 300 insansız hava aracı (İHA) ile ’30 Ağustos Zaferi’ temalı ışık gösterisi gerçekleştirilecek. Türk milletinin Kurtuluş Savaşı’ndaki kenetlenmesi, seferberliği, mücadelesi ve zaferini simgeleyen figürler, görsel anlatımla gökyüzüne yansıtılacak.

7 İLDE ZİYARETÇİLER AĞIRLANACAK

İletişim Başkanlığı’nın Bursa, Çanakkale, Samsun, Konya, Kayseri, Antalya ve Diyarbakır olmak üzere 7 ilde kurduğu Dijital Gösterim Merkezleri de ’30 Ağustos Zaferi’ temasıyla ziyaretçileri ağırlayacak. 30 Ağustos Zaferi’nin anlam ve önemini unutturmamak adına Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde milletin verdiği mücadele, görsel teknolojiler kullanılarak dijital ortamda sergilenecek. 30 Ağustos Zaferi’nin, sinematik ses sistemi eşliğinde 3ÿboyutlu resim (hologram), 360 derece video ve video haritalama (mapping) teknikleriyle anlatılacağı merkezlerde, görme engelliler için görme engelli yolu, işitme engelliler için işaret dili ile anlatım imkanı da bulunuyor.