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Atamalar Resmi Gazete’de... DDK Başkanı Yunus Arıncı görevden alındı, yerine Salih Tanrıkulu atandı

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#Resmi Gazete#Devlet Denetleme Kurulu#Yunus Arıncı
Atamalar Resmi Gazete’de... DDK Başkanı Yunus Arıncı görevden alındı, yerine Salih Tanrıkulu atandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2024 00:32

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Karar ile birlikte Devlet Denetleme Kurulu (DDK) Başkanı Yunus Arıncı görevden alındı. Yerine ise Salih Tanrıkulu atandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlan karar ile birlikte 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri ile 5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 10’uncu maddesi gereğince Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı görevden alındı. Boşalan başkanlığa ise Devlet Denetleme Kurulu Üyesi Salih Tanrıkulu atandı.

Karara göre Uşak İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin, Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç, Tunceli İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci ve Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener görevden alındı. Görevden alının isimlerin yerine ise Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Halil Yücel, Düzce Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Emrullah Aydın, Tunceli Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Fethi Ateş, Sinop Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ise Osman Cebeci atandı.

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#Resmi Gazete#Devlet Denetleme Kurulu#Yunus Arıncı

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