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Haber Giriş: 02.02.2021 - 15:23 | Son Güncelleme:

Son dakika: Devlet Bahçeli’den yeni anayasa açıklaması

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Son dakika: Devlet Bahçeli’den yeni anayasa açıklaması
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MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğu açıktır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin amacı, görüşü ve düşüncesi de bu yöndedir." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğu açıktır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin amacı, görüşü ve düşüncesi de bu yöndedir." dedi.

"Cumhuriyet tarihindeki en önemli reform yeni yönetim sistemi ise diğerinin yeni anayasa olması tarihe ve millete boyun borcumuzdur." diyen Bahçeli, "Mevcut ve meri Anayasanın olağan dışı şartların mahsulü olduğu, zaman içinde pek çok maddesinde değişiklik yapılmasına rağmen statükocu vasfında herhangi bir zayıflamanın görülmediği çarpıcı şekilde ortadadır." ifadesini kullandı.

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