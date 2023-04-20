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Son dakika: Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na video tepkisi: Vahim bir sorumsuzluk örneğidir

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#Devlet Bahçeli#MHP#Kemal Kılıçdaroğlu
Son dakika: Devlet Bahçeliden Kılıçdaroğluna video tepkisi: Vahim bir sorumsuzluk örneğidir
Oluşturulma Tarihi: Nisan 20, 2023 14:34

MHP Lideri Devlet Bahçeli, 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına sert tepki gösterdi. Bahçeli, "Maalesef ve çok açıktır ki, Kılıçdaroğlu’nun karanlık ağzı bölücü terör örgütü PKK’nın ağzıdır." ifadelerini kullandı.

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Bahçeli'nin açıklamasından satır başları şöyle:

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, küresel emperyalizmin dayatma, tembih ve telkinleriyle kimlik siyasetine keskin dönüş yapması, etnik ve mezhebi hassasiyetleri çok tehlikeli şekilde kaşıyarak kanatma hevesine düşmesi vahim bir sorumsuzluk örneğidir. Kılıçdaroğlu düştüğü dipsiz bataklıkta her geçen gün batarken ülkemizi de beraberinde çekmenin sinsi telaşına kapılmıştır. Maalesef ve çok açıktır ki, Kılıçdaroğlu’nun karanlık ağzı bölücü terör örgütü PKK’nın ağzıdır.

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#Devlet Bahçeli#MHP#Kemal Kılıçdaroğlu

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