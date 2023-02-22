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Son dakika: Depremde yıkılan binalarla ilgili 160, hırsızlık olaylarıyla ilgili 181 kişi tutuklandı

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#Deprem#Müteahhit#Soruşturma
Son dakika: Depremde yıkılan binalarla ilgili 160, hırsızlık olaylarıyla ilgili 181 kişi tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 22, 2023 13:16

Adalet Bakanlığı, deprem bölgesinde yıkılan ya da üzerinde imara aykırı değişiklik yapılan binalarla ilgili sorumlulukları bulunan kişiler hakkında yürütülen soruşturmalarda 160 kişinin tutuklandığını duyurdu. Bakanlık bölgedeki hırsızlık olaylarına ilişkin ise 181 kişinin tutuklandığını belirtti.

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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremleri etkilediği 11 ilde yıkılan ve imara aykırı değişiklik yapılan binalarla ilgili yürütülen soruşturmalar sürüyor. Cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar kapsamında şimdiye kadar 564 şüpheli tespit edildi.

Sorumluluğu bulunan 160 şüpheli tutuklanırken, 62 kişi ifadeleri alınıp serbest bırakıldı, 175 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Gözaltında hala 18 şüpheli bulunurken, 61 kişi hakkında gözaltı, 71 kişi hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. 11 şüphelinin öldüğü, 6 şüphelinin de yurt dışında olduğu tespit edildi.

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