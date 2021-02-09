Son dakika depremler! Konya ve Eskişehir'de deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 9 Şubat Kandilli son depremler listesi

Kandilli son depremler listesine Türkiye'de meydana gelen depremler eklendi. İzmir yeni güne deprem haberiyle başladı. AFAD'ın 9 Şubat tarihli deprem verilerine göre, İzmir'in Urla ilçesinde 4.4 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Saat 10.30'da meydana gelen deprem çevre illerde de hissedildi. Öte yandan Konya'da da akşam saatlerinde deprem meydana geldi. AFAD'ın açıklamasına göre, Konya’da saat 18.51’de merkez üssü Tuzlukçu ilçesi olan 4.7 (Mw) büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Paniğe neden olan depremin ardından bölgede 4'ün üstünde iki artçı deprem daha meydana geldi.

KONYA'DA KORKUTAN DEPREM

AFAD'dan aktarılan habere göre, Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde saat 18:51'de 4.5 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 1.6 km olarak açıklandı.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.5 olarak duyurdu.

Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde 4.7'lik depremin ardından 18:52'de 4, 18:53'te 4.1 büyüklüğünde artçılar meydana geldi.

SON DEPREMLER LİSTESİNE YENİLERİ EKLENİYOR

Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun pek çok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2021.02.09 18:51:53 38.5915 31.6550 1.6 -.- 4.6 4.5 MEVLUTLU-TUZLUKCU (KONYA) İlksel

2021.02.09 18:42:43 36.9735 28.5152 17.0 -.- 1.2 -.- CORUS-ULA (MUGLA) İlksel

2021.02.09 18:33:15 38.3955 39.1165 7.4 -.- 1.8 -.- KAMISLIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2021.02.09 17:50:36 38.0750 26.6047 17.4 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.02.09 17:44:30 37.9028 26.4608 5.0 -.- 3.4 3.4 EGE DENIZI İlksel

2021.02.09 17:41:52 38.9428 33.6423 4.6 -.- 1.5 -.- SEYMENLI-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) İlksel

2021.02.09 16:49:18 39.1082 36.0778 5.3 -.- 2.1 -.- BESTEPE-GEMEREK (SIVAS) İlksel

2021.02.09 16:04:42 36.1633 33.5312 0.0 -.- 1.0 -.- BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) İlksel

2021.02.09 14:04:59 38.9380 26.0343 5.0 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.02.09 14:03:17 33.1295 29.9147 5.0 -.- 3.3 -.- AKDENIZ İlksel

2021.02.09 13:48:15 39.4587 33.4798 19.3 -.- 1.9 -.- HALILDEDE-CELEBI (KIRIKKALE) İlksel

2021.02.09 13:42:33 38.9623 25.9320 10.5 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.02.09 12:59:08 37.7440 26.0958 5.0 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.02.09 12:55:31 37.0418 39.3013 2.5 -.- 1.9 -.- SARPDERE-(SANLIURFA) İlksel

2021.02.09 12:29:07 37.1615 28.2880 18.8 -.- 1.7 -.- YERKESIK-(MUGLA) İlksel

2021.02.09 12:19:04 40.1120 25.7078 1.4 -.- 2.3 -.- UGURLU-GOKCEADA (CANAKKALE) İlksel

2021.02.09 10:30:33 37.7492 26.3808 5.0 -.- 4.3 4.2 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.02.09 10:27:02 38.3837 42.4913 5.5 -.- 1.5 -.- KUSLUCA-TATVAN (BITLIS) REVIZE01 (2021.02.09 10:27:02)

2021.02.09 10:18:18 37.9285 34.9772 4.0 -.- 1.4 -.- EYNELLI-CAMARDI (NIGDE) İlksel

2021.02.09 10:15:04 37.1922 28.6965 7.7 -.- 2.6 -.- TURGUT-ULA (MUGLA) İlksel

2021.02.09 08:49:36 36.9565 27.3537 10.9 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2021.02.09 08:23:40 39.3117 40.7425 5.2 -.- 1.9 -.- KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL) İlksel

2021.02.09 08:07:00 39.1248 36.0923 7.0 -.- 2.4 -.- BESTEPE-GEMEREK (SIVAS) İlksel

2021.02.09 07:27:55 38.9510 26.0327 3.1 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.02.09 07:11:45 37.8492 26.8805 5.0 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.02.09 07:07:53 39.1150 36.0890 2.1 -.- 3.1 3.0 BESTEPE-GEMEREK (SIVAS) İlksel

2021.02.09 07:02:02 38.3248 38.7553 11.7 -.- 2.7 -.- SARIOT-KALE (MALATYA) İlksel

2021.02.09 06:43:03 38.2968 38.8000 18.8 -.- 1.8 -.- BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2021.02.09 05:32:40 38.1350 25.9177 5.0 -.- 2.4 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.02.09 05:27:00 38.2950 38.7032 5.0 -.- 2.6 -.- KAMISTAS-(MALATYA) İlksel

2021.02.09 05:10:23 40.4962 33.5328 7.4 -.- 2.7 -.- GOLEZ-ELDIVAN (CANKIRI) İlksel

2021.02.09 04:40:52 39.6192 38.3060 16.7 -.- 2.1 -.- AYDOGAN-IMRANLI (SIVAS) İlksel

2021.02.09 03:45:43 39.1452 36.1008 7.2 -.- 1.3 -.- BESTEPE-GEMEREK (SIVAS) İlksel

2021.02.09 03:40:46 36.8643 27.6117 29.3 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2021.02.09 03:34:35 36.9078 27.6403 19.5 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2021.02.09 03:19:56 38.3253 38.7682 2.3 -.- 1.7 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA) İlksel

2021.02.09 03:18:25 38.1775 26.3310 7.6 -.- 2.0 -.- CESME ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) İlksel

2021.02.09 03:02:41 38.3450 38.7483 9.3 -.- 1.7 -.- SARIOT-KALE (MALATYA) İlksel

2021.02.09 02:56:16 38.9375 26.0758 9.3 -.- 2.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.02.09 02:19:54 37.9162 27.1943 6.7 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.02.09 02:17:50 37.8830 26.8588 5.3 -.- 2.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.02.09 02:03:23 41.3382 33.5762 10.5 -.- 1.5 -.- KURUCAOREN-(KASTAMONU) İlksel

2021.02.09 01:34:43 39.0037 26.0412 10.3 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel