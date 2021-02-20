Son dakika depremler! İzmir ve Marmaris'te deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 20 Şubat Kandilli son depremler listesi

Türkiye hafta sonunu deprem haberiyle karşıladı. İç Anadolu Bölgesi’nde hissedilen depremin şiddeti ve merkez üssü merak konusu oldu. Yaşanan depreme dair detayları merak eden vatandaşlar, son depremler listesini inceliyor. Peki, nerelerde, kaç şiddetin deprem oldu? İşte 20 Şubat tarihli son depremler verileri…

MARMARİS'TE DEPREM

Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.00'de 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 19,75 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

İZMİR ÇEŞME'DE DEPREM

AFAD'dan aktarılan bilgiye göre, İzmir'in Karaburun ilçesinin 42.92 km açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

18:23'te gerçekleşen depremin derinliği 15.53 km olarak kaydedildi.

KONYA'DA DEPREM

AFAD'ın son dakika açıklamasına göre saat 07:52'de merkez üssü Konya'nın Tuzlukçu ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Merkez üssü Konya'nın Tuzlukçu ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 7 kilometre olarak açıklandı.

SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2021.02.20 20:00:44 35.9378 28.0030 6.3 -.- 4.0 4.1 AKDENIZ İlksel

2021.02.20 19:55:51 34.8977 34.0500 24.5 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel

2021.02.20 19:43:03 38.9863 26.0145 5.0 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.02.20 19:37:42 38.9412 26.0050 10.1 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.02.20 18:57:27 38.9728 26.0598 19.3 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.02.20 18:26:38 38.9662 26.1385 5.0 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.02.20 18:23:22 38.9385 25.9762 6.0 -.- 3.6 3.7 EGE DENIZI İlksel

2021.02.20 18:09:42 39.0778 25.7593 13.0 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.02.20 18:00:41 36.6033 30.8708 71.0 -.- 1.5 -.- ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2021.02.20 17:42:49 36.4055 29.0482 13.1 -.- 2.1 -.- OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel

2021.02.20 17:41:12 39.0690 29.9127 10.0 -.- 1.6 -.- ALINCIK-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel

2021.02.20 17:08:34 37.8972 29.2173 10.0 -.- 2.3 -.- IRLIGANLI-(DENIZLI) İlksel

2021.02.20 16:55:19 39.4668 31.5550 0.0 -.- 1.4 -.- BOGURTLEN-SIVRIHISAR (ESKISEHIR) İlksel

2021.02.20 15:59:58 39.8255 27.9872 5.2 -.- 2.0 -.- ODALIDAM-SUSURLUK (BALIKESIR) İlksel

2021.02.20 15:59:12 39.8198 27.9748 7.8 -.- 2.1 -.- CAYPINAR-(BALIKESIR) İlksel

2021.02.20 15:58:15 38.1297 42.6707 5.0 -.- 2.4 -.- KALKANLI-HIZAN (BITLIS) İlksel

2021.02.20 15:42:58 37.8770 27.0175 17.4 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.02.20 15:42:14 37.5480 35.5760 10.7 -.- 1.6 -.- ENIZCAKIRI-KOZAN (ADANA) İlksel

2021.02.20 15:41:21 37.8270 26.5242 5.3 -.- 2.0 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.02.20 14:37:25 38.6313 43.1895 13.1 -.- 2.0 -.- ARISU-(VAN) İlksel

2021.02.20 14:06:02 37.8325 26.4225 17.0 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.02.20 13:55:29 40.2250 30.7298 0.0 -.- 1.6 -.- KUYUPINAR-GOYNUK (BOLU) İlksel

2021.02.20 13:51:13 40.2230 30.7798 0.0 -.- 1.3 -.- HIMMETOGLU-GOYNUK (BOLU) İlksel

2021.02.20 12:51:20 39.6345 39.8900 5.0 -.- 1.7 -.- OTLUK-UZUMLU (ERZINCAN) İlksel

2021.02.20 12:18:37 37.8127 26.7388 6.8 -.- 3.1 3.0 EGE DENIZI İlksel

2021.02.20 11:40:12 39.1102 36.0740 6.7 -.- 1.7 -.- BESTEPE-GEMEREK (SIVAS) İlksel

2021.02.20 11:22:39 38.9143 26.1137 7.3 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.02.20 10:57:09 37.8318 27.1910 4.7 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.02.20 10:43:17 37.1778 37.2185 0.0 -.- 1.6 -.- YESILCE-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel

2021.02.20 09:25:56 38.4530 39.2425 3.4 -.- 2.0 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2021.02.20 08:25:31 34.8782 24.4427 7.1 -.- 1.7 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2021.02.20 08:08:26 37.5900 27.2365 18.8 -.- 1.5 -.- TUZBURGAZI-SOKE (AYDIN) İlksel

2021.02.20 07:57:35 38.5738 31.6655 4.3 -.- 2.3 -.- MEVLUTLU-TUZLUKCU (KONYA) İlksel

2021.02.20 07:55:54 38.5323 31.6542 5.0 -.- 1.6 -.- MEVLUTLU-TUZLUKCU (KONYA) İlksel

2021.02.20 07:52:49 38.5758 31.6578 5.5 -.- 3.8 3.6 MEVLUTLU-TUZLUKCU (KONYA) İlksel

2021.02.20 07:39:03 39.5147 44.4705 5.0 -.- 2.0 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel

2021.02.20 07:02:41 38.8018 27.6710 15.9 -.- 2.0 -.- TIRKES-SARUHANLI (MANISA) İlksel

2021.02.20 06:27:37 37.3060 38.5873 7.6 -.- 1.9 -.- KESMETAS-BOZOVA (SANLIURFA) İlksel

2021.02.20 06:20:37 40.1540 31.7545 9.4 -.- 2.2 -.- CANTIRLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel

2021.02.20 05:40:10 39.5268 28.0785 9.4 -.- 1.6 -.- GUVEMCETMI-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel

2021.02.20 05:06:21 39.0472 29.8737 9.8 -.- 1.4 -.- ALINCIK-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel

2021.02.20 04:52:01 37.8512 26.9658 9.2 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.02.20 04:10:05 38.9132 26.7457 10.8 -.- 1.9 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.02.20 03:46:19 39.1135 36.1133 2.9 -.- 1.9 -.- KUMEOREN-GEMEREK (SIVAS) İlksel

2021.02.20 03:44:00 38.4430 25.3072 1.0 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.02.20 03:39:23 39.0288 29.8732 5.0 -.- 2.8 -.- ALINCIK-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel

2021.02.20 03:33:14 38.5013 39.1700 11.2 -.- 1.7 -.- DEDEPINARI-(ELAZIG) İlksel

2021.02.20 03:31:55 38.0505 37.5728 5.0 -.- 1.7 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2021.02.20 03:13:44 39.0318 29.8763 5.5 -.- 2.8 -.- ALINCIK-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel

2021.02.20 03:10:34 35.2767 31.3725 29.5 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel

2021.02.20 03:00:33 37.8763 26.9622 13.3 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.02.20 02:53:53 40.8208 34.1088 3.1 -.- 1.6 -.- AHACIK-BAYAT (CORUM) İlksel

2021.02.20 02:40:31 38.4698 25.4045 16.5 -.- 3.6 3.5 EGE DENIZI İlksel

2021.02.20 02:35:12 40.2127 37.4963 19.4 -.- 1.3 -.- CALICI-DOGANSAR (SIVAS) İlksel

2021.02.20 02:16:19 39.7228 27.8033 8.3 -.- 0.8 -.- OVACIK-(BALIKESIR) İlksel

2021.02.20 01:56:46 40.8977 31.8585 3.1 -.- 2.4 -.- KAYABASI-MENGEN (BOLU) İlksel

2021.02.20 01:34:36 39.0670 27.7708 6.9 -.- 2.2 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2021.02.20 01:32:03 40.5230 33.0338 8.0 -.- 2.1 -.- OZLU-ORTA (CANKIRI) İlksel

2021.02.20 01:29:32 38.9395 26.0322 13.3 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.02.20 01:23:23 38.9583 26.0513 7.2 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.02.20 01:20:40 38.9513 26.0772 12.4 -.- 3.2 3.2 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel