Son dakika depremler: En son ne zaman, nerede deprem oldu? İşte Kandilli 12 Ağustos 2021 deprem listesi
Son dakika depremler listesi Kandilli Rasathanesi tarafından güncellendi. 3.6 büyüklüğünde Akdeniz'de deprem meydana geldi. AFAD'a göre depremin derinliği 7.03 KM olarak kaydedildi. Akdeniz ve Ege'de yaşanan depremleri hisseden vatandaşlar, "En son ne zaman, nerede deprem oldu?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 12 Ağustos 2021 deprem listesi ve bugün meydana gelen depremlerin büyüklükleri.
Meydana gelen son depremlerin ardından birçok vatandaş, Kandilli Rasathanesinin yayımladığı son depremler listesini sorgulamaya başlıyor. Sistemlerine yansıyan sismik verileri resmi duyuru ekranından yayımlayan Kandilli, son depremler listesine vatandaşların erişimini sağlıyor. İşte, 12 Ağustos'a ilişkin son dakika depremler...
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Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2021.08.12 20:34:03 36.0980 27.4607 5.0 -.- 3.6 3.6 AKDENIZ İlksel
2021.08.12 18:40:36 39.2320 28.7022 9.7 -.- 2.0 -.- KICIR-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2021.08.12 17:50:38 38.0857 26.0205 17.5 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.08.12 16:32:29 36.3765 27.0885 5.6 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.12 16:26:48 36.1982 27.1390 18.8 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.12 15:55:25 36.3543 27.0862 10.6 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.12 15:46:29 36.4437 27.1925 27.2 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.12 15:19:07 39.2703 28.8360 5.2 -.- 1.8 -.- CAMLIK-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2021.08.12 14:52:54 41.1462 43.8822 5.5 -.- 3.0 -.- AZERBAYCAN İlksel
2021.08.12 14:27:22 38.6545 27.7912 5.0 -.- 1.8 -.- HEYBELI-SARUHANLI (MANISA) İlksel
2021.08.12 14:15:28 37.5403 35.3040 8.5 -.- 1.4 -.- EBRISIM-ALADAG (ADANA) İlksel
2021.08.12 13:47:27 37.8998 27.6502 5.0 -.- 3.3 3.4 KIZILCAGEDIK-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2021.08.12 13:42:21 37.9580 27.6423 16.9 -.- 2.4 -.- BOZKOY-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2021.08.12 13:38:22 40.1588 30.1022 0.0 -.- 2.1 -.- DERESAKARI-(BILECIK) İlksel
2021.08.12 12:01:55 39.6357 27.7213 8.4 -.- 1.9 -.- ALIAGA-(BALIKESIR) İlksel
2021.08.12 11:59:46 39.5710 27.7525 10.7 -.- 2.1 -.- CUKURHUSEYIN-(BALIKESIR) İlksel
2021.08.12 11:50:23 39.8693 28.8292 0.0 -.- 1.7 -.- ALTINTAS-ORHANELI (BURSA) İlksel
2021.08.12 11:34:51 38.1708 32.6192 0.0 -.- 1.5 -.- GUVENC-SELCUKLU (KONYA) İlksel
2021.08.12 11:28:33 36.3757 26.9488 5.4 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.12 11:19:58 38.6595 43.0233 5.0 -.- 1.2 -.- VAN GOLU İlksel
2021.08.12 11:04:33 36.0338 30.7943 29.7 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.12 10:53:41 38.9408 27.8798 0.0 -.- 2.3 -.- HASKOY-AKHISAR (MANISA) İlksel
2021.08.12 10:50:58 36.4688 27.2885 22.2 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.12 10:49:02 36.5670 27.5982 11.3 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.12 10:44:04 36.5100 27.5520 5.0 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.12 10:29:02 38.6527 43.0275 19.6 -.- 2.9 -.- VAN GOLU İlksel
2021.08.12 09:34:16 36.7440 27.5018 0.0 -.- 1.6 -.- SINDI-DATCA (MUGLA) İlksel
2021.08.12 09:16:56 36.2423 27.2150 4.8 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.12 09:12:05 36.9980 27.6392 70.8 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2021.08.12 09:06:31 36.7215 28.7675 0.0 -.- 1.4 -.- FEVZIYE-ORTACA (MUGLA) İlksel
2021.08.12 08:50:31 36.3450 27.2790 15.4 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.12 07:56:28 36.2390 27.0643 20.6 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.12 07:54:39 36.3357 26.9682 5.5 -.- 3.2 3.2 AKDENIZ İlksel
2021.08.12 06:34:01 36.4097 27.1207 9.3 -.- 2.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.12 05:53:01 40.4460 27.4770 17.5 -.- 2.0 -.- AVSA-MARMARA (BALIKESIR) İlksel
2021.08.12 05:38:50 36.3923 27.1900 26.9 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.12 05:37:09 36.3827 27.1042 23.4 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.12 04:40:12 36.4592 27.3867 6.5 -.- 2.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.12 04:15:45 40.8172 39.8188 2.0 -.- 2.6 -.- OYMALITEPE-YOMRA (TRABZON) İlksel
2021.08.12 03:39:24 36.2638 26.9935 10.4 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.12 01:57:04 36.2963 27.3532 15.4 -.- 1.4 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.08.12 01:21:15 36.1973 27.1668 11.5 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.12 01:02:23 36.3198 27.2428 13.1 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.12 00:59:16 36.4543 27.3833 27.8 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.12 00:17:39 36.3278 27.2312 19.2 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel