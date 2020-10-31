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Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 31.10.2020 - 10:26 | Son Güncelleme:

Son dakika... Depremin ardından dikkat çeken görüntü! Vinçlerle destek verildi...

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İzmir'in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde, ilk 3 katı çöküp yan yatan 11 katlı binada yapılan arama kurtarma çalışması sırasında vinçlerle destek sağlandı. Binanın yan yatmaması için 3 vinçle destek verildi.

Ege Denizi’nde Seferihisar açıklarında meydana gelen depremde Bayraklı ilçesinde bulunan Demirkent Sitesi’ndeki bir binanın ilk 3 katı çöktü. En alt katında iş yerlerinin bulunduğu bina yan yattı. Ekipler, çöken bölümde arama kurtarma çalışması başlattı. Bazı kişilerin yaralı olarak kurtarıldığı bina, çökme ihtimaline karşın vinçlerle desteklendi. Üç vinç, ile binaya destek verildi. Ekiplerin binanın alt katlarındaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Son dakika... Depremin ardından dikkat çeken görüntü Vinçlerle destek verildi...

Son dakika... Depremin ardından dikkat çeken görüntü Vinçlerle destek verildi...

Son dakika... Depremin ardından dikkat çeken görüntü Vinçlerle destek verildi...


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