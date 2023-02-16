Son dakika: Depremde 248. saatte bir mucize daha! Kahramanmaraş'ta 17 yaşındaki Aleyna sağ kurtarıldı

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6 Şubat Pazartesi sabahı saat 04:17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7; saat 13.24'te Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde meydana gelen iki deprem, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Kilis'te büyük yıkıma yol açtı. Türkiye'yi sarsan depremin üzerinden 11 gün geçerken bölgeden güzel bir haber daha geldi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremde Kayabaşı Mahallesi’nde bulunan Atabey Apartmanı yıkıldı. Arama-kurtarma ekipleri, binanın enkazının altında yaşam belirtisi belirledi. Yapılan çalışmalar sonucu depremden 248 saat sonra Aleyna Ölmez, enkaz altından sağ kurtarıldı. Aleyna Ölmez sedyeye konularak enkazın bulunduğu alandan ambulansa taşınırken büyük sevinç yaşandı. Ölmez, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Aleyna’nın enkaz başında bekleyen eniştesi, arama-kurtarma ekiplerine sarılarak teşekkür etti.

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AYAĞINI KALDIRINCA GÖRÜLMÜŞ

Aleyna'ya ilk müdahaleyi yapan sağlık görevlileri, "3 gündür buraya geliyoruz bir canlı umuduyla. Çok şükür bir tanesi çıktı. Ayağını kaldırınca ayağı görülmüş. Sağlık durumu iyi. Sadece ayağında ezilmeler var " ifadelerini kullandı.

Aleyna'nın enkazdan çıkarılmasına yardımcı olan madenciler, "Hep bölgeden birinin çıkacağını biliyorduk. Şükür birini çıkardık. Enkaz kontrol edilirken fark edildi." dedi.

ALEYNA'NIN KURTARILMA ANLARI

CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk, Aleyna'nın arama-kurtarma ekipleri tarafından enkaz altından çıkarılma anlarını gösterdi.