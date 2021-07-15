Son dakika deprem verileri - Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? İşte 15 Temmuz Kandilli deprem listesi

Türkiye genelinde meydana gelen depremlere yenileri eklenmeye devam ediyor. Depremin ardından güncel son depremler listesinin öğrenmek isteyenler, Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? gibi soruların yanıtını araştırmaya başladı. İşte, 15 Temmuz Kandilli Rasathanesi verilerine göre en son depremler anlık listesi...

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2021.07.15 06:57:59 36.4903 25.5880 29.4 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel

2021.07.15 06:52:07 39.1620 41.5928 3.8 -.- 1.7 -.- KAYADELEN-VARTO (MUS) İlksel

2021.07.15 06:22:19 38.3318 27.1918 13.8 -.- 1.5 -.- GAZIEMIR (IZMIR) İlksel

2021.07.15 06:12:34 39.0470 40.1108 5.0 -.- 2.5 -.- MERKEZ-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel

2021.07.15 04:59:44 38.1460 44.4582 5.0 -.- 2.5 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel

2021.07.15 04:34:44 36.2625 27.0857 5.0 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel

2021.07.15 03:28:33 37.8532 29.5755 4.1 -.- 1.6 -.- BASCESME-BOZKURT (DENIZLI) İlksel

2021.07.15 03:25:56 36.2678 27.0828 10.4 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel

2021.07.15 03:25:13 39.9573 42.8603 5.0 -.- 2.0 -.- AKYUMAK-ELESKIRT (AGRI) İlksel

2021.07.15 03:21:15 36.3153 27.1113 16.5 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel

2021.07.15 02:35:20 38.9527 26.0560 5.3 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.07.15 02:15:20 38.3680 27.7447 8.6 -.- 1.6 -.- KAYRAK-TURGUTLU (MANISA) İlksel

2021.07.15 01:52:12 37.8123 26.9423 5.9 -.- 1.7 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.07.15 01:21:05 40.8232 34.5442 9.7 -.- 1.4 -.- KUTLUOZU-ISKILIP (CORUM) İlksel

2021.07.15 00:37:40 38.9625 26.0587 5.0 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.07.15 00:25:00 39.3412 25.4838 7.1 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel

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