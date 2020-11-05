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Kadir ÖZEN/İZMİR (DHA)
Haber Giriş: 05.11.2020 - 12:56 | Son Güncelleme:

Son dakika... Deprem sonrası yıkılan binalar hedeflerindeydi! Yakalandılar

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Son dakika... Deprem sonrası yıkılan binalar hedeflerindeydi! Yakalandılar
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İzmir'deki depremde yıkılan ve hasar gören binalar, hırsızların hedefi haline geldi. Birçok şüpheli hırsızlık yaparken ya da yapmaya teşebbüs ederken vatandaş ve güvenlik güçlerince yakalandı.

Ege Denizi’nde İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde çöken binaların enkazlarının altında kalanlar için seferberlik yürütüldü.

Herkesin seferber olduğu o anlarda bazı art niyetli kişiler hırsızlık için deprem bölgesini hedef haline getirdi. Birçok şüpheli hırsızlık yaparken ya da yapmaya teşebbüs ederken vatandaş ve güvenlik güçlerince yakalandı.

Polis ekiplerinin hasar gördüğü için boşaltılan binalar ve kurulan çadır kentler önündeki önlemleri sürüyor.

Son dakika... Deprem sonrası yıkılan binalar hedeflerindeydi Yakalandılar

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