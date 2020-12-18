Son dakika: Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler açıklamaları

Deprem mi oldu sorusu ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Vatandaşlar Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yapılan açıklamaları öğrenmek istiyorlar. Kandilli Rasathanesi’nin verdiği bilgilere göre bugün Datça Yakaköy’de ise saat 08:37’de 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte gerçekleşen son depremler

DEPREM Mİ OLDU?

18 Aralık tarihinde saat 09:10’da Akdeniz’de 2.8 büyüklüğünde, saat 08:56’da ise Kuşadası Körfezi’nde 2.8 büyüklüğünde yerin 3.6 km derinliğinde deprem meydana geldi.

Datça Yakaköy’de ise saat 08:37’de 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2020.12.18 09:10:13 35.6988 26.2747 5.4 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel

2020.12.18 08:56:06 37.8747 26.8648 3.6 -.- 2.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.12.18 08:37:11 36.6818 27.4907 108.8 -.- 3.2 -.- YAKAKOY-DATCA (MUGLA) İlksel

2020.12.18 08:21:45 40.4663 29.2282 0.0 -.- 1.3 -.- SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) İlksel

2020.12.18 07:53:57 39.1592 27.8078 6.6 -.- 2.0 -.- GEBELER-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.12.18 07:40:15 37.8730 26.8723 19.6 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.12.18 07:18:55 40.4682 28.9107 3.6 -.- 1.8 -.- FISTIKLI-ARMUTLU (YALOVA) İlksel

2020.12.18 06:46:48 37.7493 27.0850 5.7 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.12.18 06:40:31 34.7747 25.3382 23.7 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2020.12.18 05:53:54 37.7918 27.1377 5.0 -.- 1.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.12.18 05:47:49 37.8327 26.9642 9.7 -.- 2.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.12.18 05:26:47 37.8382 26.9587 9.3 -.- 2.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.12.18 05:20:51 37.8855 26.8562 5.5 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.12.18 04:33:30 39.0330 27.8535 10.2 -.- 2.0 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.12.18 04:32:27 37.8705 26.8887 14.3 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.12.18 04:27:54 37.8647 27.1892 11.2 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel