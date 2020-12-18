MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika: Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler açıklamaları
GeriGündem Son dakika: Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler açıklamaları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 18.12.2020 - 09:46 | Son Güncelleme:

Son dakika: Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler açıklamaları

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika: Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler açıklamaları
Abone Olgoogle-news

Son depremler ile ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yapılan açıklamalarda gerçekleşen depremlerin şiddeti, derinliği ve nerede olduğu ile ilgili bilgiler veriliyor. Dün Ege Denizi'nde Girit Adası yakınlarında saat 4.6 büyüklüğünde korkutan bir deprem meydana geldi. Peki en son nerede deprem oldu? İşte 18 Aralık’ta gerçekleşen depremlerin listesi

Deprem mi oldu sorusu ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Vatandaşlar Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yapılan açıklamaları öğrenmek istiyorlar. Kandilli Rasathanesi’nin verdiği bilgilere göre bugün Datça Yakaköy’de ise saat 08:37’de 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte gerçekleşen son depremler

DEPREM Mİ OLDU?

18 Aralık tarihinde saat 09:10’da Akdeniz’de 2.8 büyüklüğünde, saat 08:56’da ise Kuşadası Körfezi’nde 2.8 büyüklüğünde yerin 3.6 km derinliğinde deprem meydana geldi.

Datça Yakaköy’de ise saat 08:37’de 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREM AÇIKLAMALARI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DEPREMLER

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------

2020.12.18 09:10:13  35.6988   26.2747        5.4      -.-  2.8  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2020.12.18 08:56:06  37.8747   26.8648        3.6      -.-  2.8  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2020.12.18 08:37:11  36.6818   27.4907      108.8      -.-  3.2  -.-   YAKAKOY-DATCA (MUGLA)                             İlksel

2020.12.18 08:21:45  40.4663   29.2282        0.0      -.-  1.3  -.-   SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA)                         İlksel

2020.12.18 07:53:57  39.1592   27.8078        6.6      -.-  2.0  -.-   GEBELER-KIRKAGAC (MANISA)                         İlksel

2020.12.18 07:40:15  37.8730   26.8723       19.6      -.-  1.8  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2020.12.18 07:18:55  40.4682   28.9107        3.6      -.-  1.8  -.-   FISTIKLI-ARMUTLU (YALOVA)                         İlksel

2020.12.18 06:46:48  37.7493   27.0850        5.7      -.-  1.6  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2020.12.18 06:40:31  34.7747   25.3382       23.7      -.-  2.3  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

Son dakika: Deprem mi oldu Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler açıklamaları

2020.12.18 05:53:54  37.7918   27.1377        5.0      -.-  1.0  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2020.12.18 05:47:49  37.8327   26.9642        9.7      -.-  2.7  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2020.12.18 05:26:47  37.8382   26.9587        9.3      -.-  2.5  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2020.12.18 05:20:51  37.8855   26.8562        5.5      -.-  1.6  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2020.12.18 04:33:30  39.0330   27.8535       10.2      -.-  2.0  -.-   MUSALAR-AKHISAR (MANISA)                          İlksel

2020.12.18 04:32:27  37.8705   26.8887       14.3      -.-  1.6  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2020.12.18 04:27:54  37.8647   27.1892       11.2      -.-  1.5  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle