Son dakika deprem mi oldu? İzmir, Balıkesir, Manisa ve Van deprem detayları

Son dakika deprem bilgileri arasına İzmir, Manisa ve Balıkesir illeri de dahil oldu. Van İran sınır bölgesinde meydana gelen son depremler, çevre şehirlerden de hissedildi. Bunun üzerinde deprem mi oldu sorusuna cevap arayan pek çok vatandaş, internet üzerinden Kandilli Rasathanesi son depremler ekranını takip ediyor. Bölgede yaşanan son depremlerin ardından gelen ilk son dakika açıklamasına göre 7 vatandaş hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran’ın batısında meydana gelen ve Van’da da hissedilen depremle ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremden etkilenen bölgeler ve arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı. İşte, İran ve Van'da meydana gelen son depremler sonrasında detaylı bilgiler

23 ŞUBAT SON DEPREMLER LİSTESİ

Son dakika deprem listesi içerisinde bugün Van ve Konya başta olmak üzere pek çok il yer alıyor. Türkiye'nin İran sınırında meydana gelen 5.8'lik depremin ardından deprem mi oldu sorusuna yanıt arayan pek çok vatandaş, internet üzerinden sorgulamalarını gerçekleştirdi. Peki, Kandilli son dakika depremler listesinde yer alan bilgilere göre Konya ve Van'da gerçekleşen son depremler için büyüklük verileri neler oldu? İşte, son dakika deprem listesi bilgileri

İzmir çevresinden hissedilen depremin lokasyonu;

Van'da meydana gelen son depremin harita bilgileri;

Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer

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15:46:27 39.0942 27.8327 8.7 -.- 3.6 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)

15:40:17 38.9967 27.8718 8.6 -.- 4.8 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)

15:35:22 36.3523 29.5200 58.1 -.- 3.1 3.0 CAMLIOVA-KAS (ANTALYA)

15:23:12 38.2747 38.8478 2.4 -.- 3.0 -.- YEDIYOL-PUTURGE (MALATYA)

15:06:52 38.4403 44.3842 9.1 -.- 2.8 -.- TURKIYE -IRAN SINIR BOLGESI

14:57:55 38.4002 44.4877 7.5 -.- 3.3 3.3 TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI REVIZE01 (14:57:55)

14:47:22 38.2863 44.4560 6.1 -.- 2.7 -.- TURKIYE -IRAN SINIR BOLGESI

14:46:53 40.7770 31.5973 8.4 -.- 2.3 -.- COMLEKCILER-(BOLU)

14:36:39 38.5092 44.4080 16.9 -.- 3.0 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI

14:14:29 38.3278 39.0400 6.6 -.- 1.9 -.- ILINCAK-SIVRICE (ELAZIG)

14:08:40 38.3937 44.3630 12.1 -.- 3.3 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI

14:01:05 38.3487 44.4667 7.4 -.- 3.4 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI

13:50:59 38.4903 44.3495 7.0 -.- 3.3 -.- TURKIYE - IRAN SINIR BOLGESI

13:31:09 38.3615 44.4735 7.0 -.- 3.4 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI

13:29:36 38.3773 44.4628 10.5 -.- 3.8 -.- TÜRKiYE - iRAN SINIR BÖLGESi

13:29:30 39.0952 27.7785 10.0 -.- 2.6 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)

13:25:40 38.3038 44.3963 4.7 -.- 4.0 -.- TÜRKiYE-iRAN SINIR BÖLGESi

13:16:30 38.4137 39.2642 16.7 -.- 1.8 -.- DUZBAHCE-SIVRICE (ELAZIG)

13:06:08 38.3788 44.4105 5.8 -.- 4.0 -.- TÜRKiYE - iRAN SINIR BÖLGESi

12:50:35 38.9922 27.8995 5.0 -.- 2.7 -.- YENICE-AKHISAR (MANISA)

12:48:23 38.3605 44.4623 5.0 -.- 4.5 4.5 TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI

12:28:34 38.3685 44.3998 9.3 -.- 2.6 -.- TÜRKiYE-iRAN SINIR BÖLGESi

12:07:49 38.3965 39.2237 13.5 -.- 2.2 -.- DORTBOLUK-SIVRICE (ELAZIG)

12:06:54 39.1050 27.8357 5.0 -.- 2.9 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)

11:54:32 39.0282 27.8703 5.3 -.- 2.4 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA)

11:41:43 37.1795 27.9093 0.0 -.- 1.7 -.- KARACAAGAC-MILAS (MUGLA)

11:31:34 38.9838 27.8882 3.7 -.- 3.2 3.1 KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)

11:28:50 38.2398 44.5068 8.6 -.- 3.2 3.3 TÜRKiYE - iRAN SINIR BÖLGESi

11:21:57 38.4048 44.4420 9.4 -.- 2.9 -.- TÜRKiYE - iRAN SINIR BÖLGESi

11:12:15 38.4278 44.2932 8.1 -.- 2.9 -.- TÜRKiYE - iRAN SINIR BÖLGESi

10:55:49 38.4287 44.5838 10.4 -.- 3.2 3.4 TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI

10:52:57 35.6525 29.5907 21.6 -.- 2.6 -.- AKDENIZ

10:50:49 38.2945 44.4418 4.6 -.- 4.0 -.- TÜRKİYE-İRAN SINIR BÖLGESİ

10:16:09 38.4510 44.4087 8.8 -.- 3.6 -.- TÜRKİYE-İRAN SINIR BÖLGESİ

09:31:20 38.0888 44.5605 5.0 -.- 3.7 -.- TÜRKİYE -İRAN SINIR BÖLGESİ

09:27:43 39.0137 27.8433 4.4 -.- 2.5 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)

08:52:56 38.2142 44.7448 8.4 -.- 5.8 -.- TÜRKİYE -İRAN SINIR BÖLGESİ

08:20:02 38.4568 39.3063 10.8 -.- 1.1 -.- SIVRICE (ELAZIG)

08:08:26 38.3858 39.1243 9.8 -.- 1.6 -.- KILICKAYA-SIVRICE (ELAZIG)

07:55:14 38.6580 33.6542 15.4 -.- 1.5 -.- ALTINKAYA-(AKSARAY)

07:38:34 34.7112 25.2908 12.5 -.- 3.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

07:26:02 38.4655 39.4687 15.1 -.- 1.4 -.- HATUNKOY-MADEN (ELAZIG)

07:19:50 40.1712 31.6653 2.5 -.- 2.0 -.- ULUKOY-NALLIHAN (ANKARA)

07:12:49 38.1683 38.7037 18.5 -.- 1.2 -.- SAHILKOY-PUTURGE (MALATYA)

07:11:44 38.2557 38.6488 5.2 -.- 1.7 -.- KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA)

07:10:29 38.2537 38.6458 5.4 -.- 2.1 -.- KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA)

06:59:27 39.0978 27.8297 9.5 -.- 1.6 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)

06:54:04 39.1153 27.8042 11.0 -.- 1.3 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)

06:39:59 37.6550 30.1220 5.0 -.- 1.4 -.- YAZIKOY-(BURDUR)

06:37:53 37.6437 30.0807 5.0 -.- 1.5 -.- YAZIKOY-(BURDUR)

06:36:39 38.7713 42.6997 14.9 -.- 1.4 -.- DANACI-ADILCEVAZ (BITLIS)

05:31:15 39.0273 27.8208 12.6 -.- 1.3 -.- KADIDAGI-AKHISAR (MANISA)

05:15:55 38.3333 39.2220 10.8 -.- 1.2 -.- HACILAR-SIVRICE (ELAZIG)

05:07:56 38.3427 39.1288 10.5 -.- 0.9 -.- AKSEKI-SIVRICE (ELAZIG)

04:52:02 38.3690 39.0892 11.9 -.- 1.0 -.- KALABA-SIVRICE (ELAZIG)

04:47:50 38.3967 39.1138 15.6 -.- 1.4 -.- KAMISLIK-SIVRICE (ELAZIG)

04:39:45 39.0310 27.6023 9.7 -.- 1.5 -.- EVKAFTEKE-AKHISAR (MANISA)

04:28:13 39.1067 27.8232 8.8 -.- 1.7 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)

04:22:25 38.3710 39.2758 18.7 -.- 1.2 -.- YUKARICANAKCI-SIVRICE (ELAZIG)

04:22:21 39.1035 27.8628 10.8 -.- 1.7 -.- ALIFAKI-KIRKAGAC (MANISA)

03:49:08 38.3010 38.9500 10.8 -.- 1.7 -.- KOLDERE-DOGANYOL (MALATYA)

03:47:27 38.9590 27.8480 9.2 -.- 1.6 -.- MEDAR-AKHISAR (MANISA)

03:31:02 35.8267 27.7435 17.6 -.- 2.7 -.- AKDENIZ

03:27:32 38.3570 39.0878 10.7 -.- 1.6 -.- DOGANBAGI-SIVRICE (ELAZIG)

03:19:14 38.3997 39.2228 11.5 -.- 2.0 -.- DORTBOLUK-SIVRICE (ELAZIG)

03:16:56 39.0857 27.8527 11.9 -.- 1.6 -.- SELCIKLI-AKHISAR (MANISA)

03:14:16 39.1022 27.8710 4.3 -.- 1.6 -.- ALIFAKI-KIRKAGAC (MANISA)

03:09:05 38.3782 39.1285 19.5 -.- 1.5 -.- USLU-SIVRICE (ELAZIG)

02:48:40 39.1065 27.8567 11.2 -.- 1.9 -.- ALIFAKI-KIRKAGAC (MANISA)

02:31:03 38.9663 27.8627 14.2 -.- 1.2 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)

02:26:52 37.7907 29.7143 24.6 -.- 1.5 -.- CALTI-CARDAK (DENIZLI)

02:24:35 38.3310 39.0247 12.5 -.- 1.4 -.- ILINCAK-SIVRICE (ELAZIG)

02:06:28 39.0155 27.9028 1.6 -.- 1.7 -.- KARAKOY-AKHISAR (MANISA)

02:01:14 35.5872 27.5857 5.0 -.- 2.3 -.- AKDENIZ

01:58:17 38.4882 39.3715 16.1 -.- 1.5 -.- SUREK-SIVRICE (ELAZIG)

01:36:57 38.3990 39.1282 17.3 -.- 1.5 -.- KAMISLIK-SIVRICE (ELAZIG)

01:26:39 37.3927 31.4812 5.0 -.- 4.6 4.5 DEREBUCAK (KONYA)

00:59:35 39.1108 27.8362 10.0 -.- 1.9 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)

00:41:51 39.0785 27.8242 11.6 -.- 1.8 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)

00:38:30 39.0112 27.8428 3.7 -.- 1.3 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)

00:34:03 38.6778 27.6838 21.3 -.- 1.5 -.- CINAROBA-SARUHANLI (MANISA)

00:33:23 38.6885 27.6697 4.9 -.- 1.3 -.- CAMLIYURT-SARUHANLI (MANISA)

00:17:32 40.6025 27.4383 14.5 -.- 1.5 -.- EKINLIK-MARMARA (BALIKESIR)

43 EV HASAR GÖRDÜ



İran'ın Türkiye sınırındaki Batı Azerbaycan eyaletinde meydana gelen depremde 25 kişinin yaralandığı, 43 köyde evlerin hasar gördüğü belirtildi.



İran Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Mücteba Halidi, devlet medyasına yaptığı açıklamada, deprem nedeniyle 25 kişinin yaralandığını söyledi.



Batı Azerbaycan Valisi Muhammed Mehdi Şehriyari de yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu, arama kurtarma ekiplerinin deprem bölgesine intikal ettiğini belirtti.











İran devlet medyasına göre, depremde 43 köyde evler hasar gördü.