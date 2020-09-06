Son dakika deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli 6 Eylül son depremler!
Son depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathenesi'nin verileri ile güncellendi. Kandilli'den yapılan açıklamaya göre, 6 Eylül Pazar günü 3.6 büyüklüğünde Çankırı'da deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre deprem yerin 6.95 derinliğinde yaşandı. Son dakika deprem bölgede hissedildi. Çankırı'da gerçekleşen deprem sonrası, deprem mi oldu? sorusunun yanıtını aramaya başlayan vatandaşlar son depremler listesini sorgulamaya başladı. İşte, Kandilli ve AFAD verilerine göre, 6 Eylül 2020 son dakika deprem listesi ve bugün meydana gelen depremin büyüklükleri...
AFAD'ın verilerine göre, Çankırı'da sabaha karşı 05:52'de deprem meydana geldi. Depremin derinliği Kandilli açıklamasına göre 5.0 km olarak belirlendi. Diğer yandan Çankırı'da yaşanan deprem haricinde, Türkiye genelinde bugün Ege Denizi, Bingöl, Kahramanmaraş gibi bölgelerde yaşanan küçük çaplı depremler dikkat çekiyor. İşte, Türkiye son depremler listesi.
SON DAKİKA DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2020.09.06 14:59:02 39.1135 41.0155 2.8 -.- 2.0 -.- HASANOVA-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
2020.09.06 13:52:31 38.3792 39.0323 11.5 -.- 1.7 -.- DUYGULU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.09.06 13:38:11 39.2942 40.2232 6.6 -.- 2.4 -.- SABIRTASI-KIGI (BINGOL) İlksel
2020.09.06 13:35:19 36.7717 26.5455 4.3 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2020.09.06 12:45:50 39.4383 27.6168 13.7 -.- 1.2 -.- KURUDERE-SAVASTEPE (BALIKESIR) İlksel
2020.09.06 12:45:05 36.8408 26.5938 7.0 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2020.09.06 12:13:11 37.0588 27.8692 0.0 -.- 1.1 -.- GURCEGIZ-MILAS (MUGLA) İlksel
2020.09.06 12:06:24 37.8638 27.2345 5.9 -.- 2.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.09.06 11:54:32 37.1207 27.8098 0.0 -.- 1.5 -.- CIFTLIKKOY-MILAS (MUGLA) İlksel
2020.09.06 11:51:13 37.6500 36.4172 9.3 -.- 2.2 -.- EMIRLER-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2020.09.06 11:50:48 37.1027 27.8810 0.0 -.- 1.2 -.- BAYIRKOY-MILAS (MUGLA) İlksel
2020.09.06 11:48:39 37.1815 27.8538 0.0 -.- 1.6 -.- IKIZKOY-MILAS (MUGLA) İlksel
2020.09.06 10:26:05 38.0297 34.0408 5.0 -.- 2.7 -.- OBRUK-BOR (NIGDE) İlksel
2020.09.06 10:25:04 38.0295 34.0942 7.6 -.- 2.8 -.- KECIKALESI-ALTUNHISAR (NIGDE) İlksel
2020.09.06 09:12:06 40.3410 27.4115 4.5 -.- 1.6 -.- BOZLAR-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2020.09.06 08:51:11 39.6838 25.6083 4.3 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2020.09.06 08:42:44 38.4502 39.2883 8.1 -.- 2.3 -.- SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.09.06 07:42:13 40.9737 40.0577 6.2 -.- 2.3 -.- ARAKLI (TRABZON) İlksel
2020.09.06 07:12:23 36.6873 28.1930 61.5 -.- 1.9 -.- BAYIR-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2020.09.06 05:52:56 40.6125 33.5038 5.0 -.- 3.6 3.8 SARITARLA-ELDIVAN (CANKIRI) İlksel
2020.09.06 05:45:47 40.3650 29.6223 11.1 -.- 2.4 -.- AYDINLAR-IZNIK (BURSA) İlksel
2020.09.06 05:42:46 38.4853 25.7210 5.0 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2020.09.06 05:06:00 38.8940 25.2463 2.6 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2020.09.06 04:08:04 38.1692 29.6857 7.3 -.- 1.6 -.- SARIBEYLI-CIVRIL (DENIZLI) İlksel
2020.09.06 03:10:56 38.3595 39.1225 5.2 -.- 2.4 -.- AKSEKI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.09.06 02:25:59 38.9905 26.9993 6.2 -.- 2.0 -.- DEMIRTAS-DIKILI (IZMIR) İlksel
2020.09.06 02:10:23 36.6578 30.5558 9.9 -.- 1.9 -.- GOYNUK-KEMER (ANTALYA) İlksel
2020.09.06 02:06:56 37.1773 35.4562 2.6 -.- 2.1 -.- TURUNCLU-SARICAM (ADANA) İlksel
2020.09.06 01:24:32 37.3825 38.6910 3.1 -.- 2.9 -.- BUYUKORDEK-(SANLIURFA) İlksel
2020.09.06 00:57:10 38.8878 41.3427 2.2 -.- 1.5 -.- KONUKBEKLER-(MUS) İlksel
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