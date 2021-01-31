Son dakika deprem mi oldu? 31 Ocak Kandilli son depremler haritası

Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun pek çok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 31 Ocak 2021 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2021.01.31 06:28:34 40.3878 28.4620 6.5 -.- 2.0 -.- BOGAZ-KARACABEY (BURSA)

2021.01.31 06:03:29 40.1820 34.0188 5.5 -.- 2.1 -.- KARAKOSELI-DELICE (KIRIKKALE)

2021.01.31 06:00:53 37.0858 31.0597 94.9 -.- 1.4 -.- GOKCEPINAR-SERIK (ANTALYA)

2021.01.31 05:36:36 38.1012 27.3665 5.4 -.- 1.9 -.- AHMETLI-TORBALI (IZMIR)

2021.01.31 05:26:58 37.5470 27.2145 20.2 -.- 1.7 -.- BATIKOY-DIDIM (AYDIN)

2021.01.31 04:18:01 38.2763 38.7917 6.2 -.- 2.9 -.- KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA)

2021.01.31 03:53:21 37.9378 27.0975 6.5 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2021.01.31 03:52:50 36.9825 28.0115 4.9 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

2021.01.31 03:42:57 36.9390 28.5947 15.7 -.- 1.3 -.- ZAFERLER-KOYCEGIZ (MUGLA)

2021.01.31 02:41:08 38.9767 25.9607 17.9 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI

2021.01.31 02:40:26 37.4943 27.2358 8.9 -.- 1.3 -.- AKKOY-DIDIM (AYDIN)

2021.01.31 02:35:44 39.9663 32.8357 3.4 -.- 1.7 -.- ALTINDAG (ANKARA)

2021.01.31 02:23:33 40.7977 31.4780 7.3 -.- 1.7 -.- KIZILAGIL-(BOLU)

2021.01.31 00:28:22 38.4738 39.2420 7.3 -.- 1.7 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG)

KANDİLLİ SON DEPREMLER HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ