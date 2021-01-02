Son dakika deprem mi oldu? 2 Ocak Kandilli son depremler haritası

Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun pek çok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 2 Ocak 2020 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu

Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer

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09:33:32 37.8375 26.8930 12.0 -.- 3.0 3.1 SISAM ADASI (EGE DENIZI)

09:09:48 37.8608 26.8135 8.3 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI

09:00:35 37.8668 26.9610 11.2 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

08:03:34 36.5632 27.9268 7.6 -.- 1.6 -.- BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)

07:28:13 39.0328 27.8538 7.7 -.- 2.0 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA)

07:24:20 39.9260 39.7108 9.4 -.- 2.0 -.- COMLECIK-KELKIT (GUMUSHANE)

07:23:52 39.5322 37.6390 7.0 -.- 1.4 -.- BUYUKKOY-ZARA (SIVAS)

07:23:39 39.0407 27.8212 6.4 -.- 3.2 3.1 MUSALAR-AKHISAR (MANISA)

07:12:36 36.4933 28.6927 10.7 -.- 1.6 -.- AKDENIZ

06:51:52 40.2077 33.9095 11.7 -.- 1.9 -.- ESENPINAR-SULAKYURT (KIRIKKALE)

06:30:32 39.0893 27.3320 5.7 -.- 1.4 -.- ISIKLAR-KINIK (IZMIR)

06:16:53 38.0688 30.0865 9.3 -.- 1.4 -.- AVDAN-DINAR (AFYONKARAHISAR)

06:01:00 38.4612 31.8532 7.5 -.- 1.8 -.- GOLYAKA-ILGIN (KONYA)

05:30:29 37.8190 26.9120 8.6 -.- 1.8 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI)

05:25:23 37.9105 26.6055 17.6 -.- 4.0 3.7 EGE DENIZI

05:14:21 36.0627 27.4298 9.6 -.- 2.3 -.- AKDENIZ

05:13:00 37.8722 26.8417 4.5 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI

05:10:45 40.2387 33.3960 5.0 -.- 2.4 -.- KILCAK-KALECIK (ANKARA)

04:54:43 38.4350 39.2868 4.5 -.- 1.7 -.- YEDIKARDES-SIVRICE (ELAZIG)

04:53:25 39.0972 27.7643 8.7 -.- 1.3 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)

04:43:34 40.3950 42.2828 6.2 -.- 1.6 -.- GOZEBASI-SENKAYA (ERZURUM)

04:10:37 39.5802 26.0253 8.1 -.- 1.7 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)

04:07:59 41.7955 32.5417 7.0 -.- 1.8 -.- GOCKUNDEMIRCI-AMASRA (BARTIN)

03:26:37 37.7802 29.5852 5.4 -.- 1.0 -.- CUMALI-BOZKURT (DENIZLI)

01:59:11 37.8397 26.9222 9.3 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

01:28:30 38.4628 39.2943 5.2 -.- 1.7 -.- SIVRICE (ELAZIG)

01:14:59 37.5862 25.6557 38.7 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI

00:42:17 38.5635 39.2200 10.1 -.- 1.7 -.- KUYULU-(ELAZIG)

00:34:52 38.5235 39.2422 7.7 -.- 1.8 -.- GOZEBASI-(ELAZIG)

00:19:59 37.7368 26.8498 5.4 -.- 1.8 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI)

00:06:05 37.7970 26.9697 5.6 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

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URLA AÇIKLARINDA DEPREM

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.25'te merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir açıkları olan 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.



Deniz yüzeyinin 6,84 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün İzmir'in Urla ilçesine 19,49 kilometre mesafede olduğu belirlendi.