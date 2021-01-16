Son dakika deprem mi oldu? 16 Ocak Kandilli son depremler haritası

Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun pek çok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 16 Ocak 2021 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu

Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

08:30:17 37.9318 27.1168 12.5 -.- 3.4 3.3 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

08:16:19 37.8963 26.9887 15.8 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

08:09:09 39.0450 38.0588 2.8 -.- 2.1 -.- DIKILI-HEKIMHAN (MALATYA)

07:39:59 37.9048 26.9842 6.4 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

07:16:56 40.0890 33.4242 7.5 -.- 1.2 -.- KALECIK (ANKARA)

06:51:36 38.3335 44.4910 5.0 -.- 2.7 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI

06:14:30 37.5455 29.9373 6.5 -.- 1.5 -.- SAZAK-YESILOVA (BURDUR)

05:22:41 37.8572 26.8272 5.4 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI

05:03:27 37.8723 26.5658 5.1 -.- 1.9 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI)

04:54:49 38.2670 38.5503 4.1 -.- 2.2 -.- TOKLUCA-(MALATYA)

04:51:19 41.4048 43.9895 29.8 -.- 1.9 -.- GURCISTAN

04:49:49 37.0853 28.3148 22.8 -.- 1.3 -.- KUYUCAK-(MUGLA)

04:40:33 39.6410 28.9710 5.1 -.- 1.7 -.- ALUTCA-HARMANCIK (BURSA)

04:40:01 37.8633 26.8890 5.2 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

04:36:59 38.2752 38.8317 5.0 -.- 3.2 3.3 AKTARLI-PUTURGE (MALATYA)

04:24:43 36.9338 28.9530 5.0 -.- 1.5 -.- BOZBEL-DALAMAN (MUGLA)

04:08:08 37.5237 38.5927 5.4 -.- 1.6 -.- GAZIBEY-(SANLIURFA)

03:34:36 35.1625 24.3045 12.9 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

03:31:13 38.2955 38.8287 5.0 -.- 1.4 -.- BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA)

03:30:45 37.2860 35.1945 9.7 -.- 1.3 -.- EGLENCE-KARAISALI (ADANA)

03:10:56 39.0823 27.8605 11.8 -.- 1.0 -.- SELCIKLI-AKHISAR (MANISA)

02:51:11 39.1745 34.2875 4.6 -.- 1.3 -.- DALAKCI-MUCUR (KIRSEHIR)

01:40:57 37.8758 26.9380 8.0 -.- 2.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

01:02:43 38.4463 39.1605 4.1 -.- 1.5 -.- KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG)

00:39:45 37.8723 26.9758 5.0 -.- 2.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

00:18:42 39.1572 27.7413 6.5 -.- 2.4 -.- KUCUKYAYA-KIRKAGAC (MANISA)

KANDİLLİ SON DEPREMLER HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ