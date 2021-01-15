Son dakika deprem mi oldu? 15 Ocak Kandilli son depremler haritası

Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun pek çok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 15 Ocak 2020 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu

Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer

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07:14:08 39.7287 25.7233 6.3 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI

07:03:19 38.3377 38.7938 5.0 -.- 1.9 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA)

06:40:04 37.9297 26.9930 11.4 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

06:40:04 37.9297 26.9930 11.4 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

05:05:09 38.2592 38.7702 3.3 -.- 2.2 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA)

04:09:25 37.8400 26.8815 14.6 -.- 1.6 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI)

03:49:54 37.8643 26.9627 17.4 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

03:23:13 37.8208 26.7028 23.0 -.- 1.6 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI)

03:18:13 40.0730 38.8960 5.5 -.- 2.4 -.- YENICE-CAMOLUK (GIRESUN)

03:15:06 38.3960 39.3740 5.8 -.- 1.3 -.- BASKAYNAK-SIVRICE (ELAZIG)

02:58:23 36.8495 29.0343 5.0 -.- 3.0 2.8 COGMEN-DALAMAN (MUGLA)

02:49:28 38.5000 39.2255 1.9 -.- 2.3 -.- KAVAKTEPE-(ELAZIG)

02:44:04 39.4228 40.4230 5.0 -.- 1.7 -.- ESKIBALTA-YEDISU (BINGOL)

02:17:30 40.7655 30.9582 10.9 -.- 1.6 -.- AKSU-GOLYAKA (DUZCE)

01:54:43 37.7053 26.7507 7.9 -.- 1.8 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI)

00:35:22 36.4562 29.1533 19.5 -.- 1.7 -.- KARAAGAC-FETHIYE (MUGLA)

00:34:22 37.8842 26.7293 2.6 -.- 1.3 -.- EGE DENIZI

00:24:55 38.9045 43.5953 2.8 -.- 2.0 -.- CAKIRBEY-(VAN)

00:04:22 38.6175 42.8345 8.3 -.- 1.8 -.- VAN GOLU

00:04:02 37.9408 27.1803 15.8 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)