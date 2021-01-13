Son dakika deprem mi oldu? 13 Ocak Kandilli son depremler haritası

Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun pek çok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 13 Ocak 2021 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer

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05:49:14 38.1510 28.0312 23.1 -.- 1.6 -.- ERTUGRULKOY-ODEMIS (IZMIR)

05:47:19 37.8697 26.9003 12.9 -.- 1.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

05:47:13 38.5065 39.3275 5.9 -.- 1.9 -.- GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG)

05:27:44 38.6963 27.6115 5.0 -.- 1.4 -.- DEVELI-SARUHANLI (MANISA)

05:12:41 37.9580 27.0840 9.0 -.- 2.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

05:08:27 37.8837 26.9852 10.2 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

04:53:47 39.2320 26.9767 12.4 -.- 1.2 -.- KAPLANKOY-BERGAMA (IZMIR)

03:58:32 40.7423 27.4288 18.8 -.- 1.7 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)

03:28:30 37.8528 26.7297 5.0 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI

02:49:39 39.6677 40.4925 16.2 -.- 1.7 -.- TEPEBASI-TERCAN (ERZINCAN)

02:36:57 37.7288 36.0707 6.1 -.- 1.8 -.- AKOLUK-FEKE (ADANA)

02:21:06 37.5018 38.6830 3.5 -.- 1.5 -.- YAKINYURT-HILVAN (SANLIURFA)

01:33:30 37.7463 29.2422 5.0 -.- 1.5 -.- EMIRAZIZLI-HONAZ (DENIZLI)

01:31:20 37.7475 29.2023 1.4 -.- 1.8 -.- OVACIK-HONAZ (DENIZLI)

00:25:58 37.6533 28.9328 1.9 -.- 2.6 -.- YAHSILER-TAVAS (DENIZLI)

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