Son dakika deprem mi oldu? 11 Şubat Kandilli son depremler haritası

Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun pek çok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 11 Şubat 2021 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu

Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

06:23:41 36.0215 26.9833 13.1 -.- 2.3 -.- AKDENIZ

05:46:37 39.0828 36.1027 7.1 -.- 1.3 -.- KUMEOREN-GEMEREK (SIVAS)

05:42:49 38.8942 26.0257 5.0 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI

05:30:43 38.5452 31.6142 4.9 -.- 1.5 -.- PAZARKAYA-TUZLUKCU (KONYA)

05:26:17 38.5632 31.6553 6.4 -.- 2.1 -.- MEVLUTLU-TUZLUKCU (KONYA)

05:25:05 38.5480 31.6383 12.8 -.- 1.4 -.- MEVLUTLU-TUZLUKCU (KONYA)

05:18:22 38.5402 31.6397 18.2 -.- 1.2 -.- MEVLUTLU-TUZLUKCU (KONYA)

05:11:57 39.1258 36.1210 7.7 -.- 1.4 -.- KUMEOREN-GEMEREK (SIVAS)

05:02:03 37.8985 26.4492 16.1 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI

04:57:28 38.6307 31.5968 28.7 -.- 1.0 -.- AYRITEPE-YUNAK (KONYA)

04:45:09 37.0362 37.3098 5.5 -.- 1.6 -.- YAMACTEPE-SAHINBEY (GAZIANTEP)

04:41:46 38.9000 25.9983 6.5 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI

04:29:46 38.8950 25.9493 3.9 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI

03:28:30 37.8853 27.0273 4.8 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

03:27:01 38.9627 25.9380 2.5 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI

02:38:41 38.9862 25.9923 22.6 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI

02:35:36 37.9255 27.1262 12.1 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

02:15:01 37.8055 27.0112 27.6 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

01:58:07 38.9767 25.9567 5.2 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI

01:19:26 37.9167 27.1090 9.3 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

01:09:37 38.9545 26.0298 5.4 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI

00:55:49 38.5397 31.6145 8.9 -.- 1.8 -.- PAZARKAYA-TUZLUKCU (KONYA)

00:26:54 38.9477 26.0627 9.5 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI

00:17:05 38.3828 32.0660 3.4 -.- 1.9 -.- DUGER-ILGIN (KONYA)