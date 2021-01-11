Son dakika deprem mi oldu? 11 Ocak Kandilli son depremler haritası

Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun pek çok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 11 Ocak 2020 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer

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2021.01.11 06:10:48 39.2157 28.8645 6.4 -.- 2.0 -.- KOYUNOBA-SIMAV (KUTAHYA)

2021.01.11 06:08:37 38.6210 39.7855 1.7 -.- 2.0 -.- ORENCIK-PALU (ELAZIG)

2021.01.11 04:40:29 39.0820 42.0020 9.4 -.- 1.7 -.- HOSGELDI-BULANIK (MUS)

2021.01.11 04:34:29 35.6960 26.2998 9.5 -.- 3.6 -.- AKDENIZ

2021.01.11 04:19:55 38.5105 39.2000 4.0 -.- 2.1 -.- KAVAKTEPE-(ELAZIG)

2021.01.11 04:17:00 38.2958 39.7057 17.3 -.- 1.7 -.- YAPRAKLI-ERGANI (DIYARBAKIR)

2021.01.11 04:14:48 40.0542 33.3340 5.0 -.- 1.9 -.- KALECIK (ANKARA)

2021.01.11 03:53:46 35.1562 23.6807 13.9 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

2021.01.11 03:23:16 37.8595 26.8188 5.3 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI

2021.01.11 03:08:14 40.0783 33.3368 12.7 -.- 1.5 -.- ESKIKOY-KALECIK (ANKARA)

2021.01.11 02:27:32 38.1362 30.9598 4.0 -.- 2.9 -.- YENICE-GELENDOST (ISPARTA)

2021.01.11 02:16:59 36.4572 28.7282 2.2 -.- 2.1 -.- AKDENIZ

2021.01.11 02:08:37 37.1770 28.6245 9.0 -.- 1.5 -.- CAKMAK-(MUGLA)

2021.01.11 02:01:06 40.0500 33.3228 6.8 -.- 2.0 -.- ESKIKOY-KALECIK (ANKARA)

2021.01.11 01:59:49 36.4267 28.7278 6.1 -.- 2.0 -.- AKDENIZ

2021.01.11 01:38:38 37.9775 27.0352 13.7 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2021.01.11 01:31:48 40.0460 33.3370 7.8 -.- 1.7 -.- KALECIK (ANKARA)

2021.01.11 01:28:39 38.3575 38.9922 5.0 -.- 3.2 3.2 GORGULU-SIVRICE (ELAZIG)

2021.01.11 01:20:46 40.1037 33.3677 9.8 -.- 1.2 -.- KALECIK (ANKARA)

2021.01.11 00:31:25 38.6827 42.0108 13.2 -.- 1.5 -.- SAZLIKBASI-KORKUT (MUS)

2021.01.11 00:13:35 38.3782 26.2727 5.0 -.- 1.9 -.- CESME ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI)