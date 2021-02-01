Son dakika deprem: İzmir açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan aktarılan bilgiye göre Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun açıklarında saat 23:46'da 4.8 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 10.23 km olarak açıklandı.

‘YAZLIKLARINIZA GİDİN!’



İzmir'de peş peşe meydana gelen depremlerin ardından değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Ahmet Ercan’dan ‘Yazlıklarınıza gidin’ uyarısında bulundu.

Haber Global’e konuşan Prof. Dr. Ahmet Ercan gerginlik boşalımının süreceğini belirterek, “Bayraklı’dan korkarım, Bayraklı ve Bornova’da yapılar çok etkilendi. Orada yıkılma eşik değerine kadar gelen yapı sayısı çok fazla. 5.1’lik depremin artçısı 4.8 olmaz. Oradaki gerginlik boşalımı sürecek demektir. Şu anda bir deprem fırtınası gibi bir olay var. Bu hiç iyiye işaret değil” dedi.

“Ben İzmirlileri korkutmak istemiyorum ama uyarmak istiyorum” diyen Prof. Ercan, şöyle devam etti:

“Havalar güzel, İzmirliler yazlıklarına gitsinler. Karaburun’da bir yıkım olmasını falan beklemiyorum. Yıkım gücü 5.1’lik depremin şiddeti, Karaburun’da 3’tür. Oraları çok sağlam. Sağlam olmayan yerler genellikle Gediz’in olduğu yerler. Menemen’in bulunduğu kesimler, Çiğli’nin bulunduğu kesimler.”

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR