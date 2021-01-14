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Haber Giriş: 14.01.2021 - 07:12 | Son Güncelleme:

Son dakika deprem haritası: Deprem mi oldu? 13 Ocak Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası

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Son dakika deprem haritası: Deprem mi oldu? 13 Ocak Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası
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Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 13 Ocak 2021 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu

Son depremler haritası içerisine yeni bilgiler eklenmeye devam ediyor. Son depremler 13 Ocak tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde art arda sarsıntılar yaşayan Ege bölgesinde halen devam eden depremler, bugün Elazığ'ın da listeye eklenmesi ile birlikte bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler listesi

Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
04:48:33 37.8858 26.7828 4.0 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI
03:12:06 36.4057 27.1077 6.7 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
02:37:03 39.8600 26.0545 8.8 -.- 2.3 -.- BOZCAADA (CANAKKALE)
02:35:13 38.5068 39.2902 6.4 -.- 1.6 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG)
01:26:50 38.5073 39.2823 5.4 -.- 2.6 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG)
00:23:14 37.9440 27.1463 4.8 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

SON DEPREMLER HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

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