Son dakika deprem haritası: Deprem mi oldu? 12 Ocak Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası

Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun pek çok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 12 Ocak 2021 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu

Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer

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07:14:05 38.3158 38.7147 6.7 -.- 1.9 -.- KAMISTAS-(MALATYA)

06:16:31 40.0505 33.3235 5.0 -.- 1.8 -.- ESKIKOY-KALECIK (ANKARA)

04:37:27 38.4633 39.1443 6.7 -.- 2.1 -.- GUNBALI-SIVRICE (ELAZIG)

03:25:00 37.9537 27.6697 4.6 -.- 1.3 -.- MESELI-GERMENCIK (AYDIN)

03:21:54 37.9747 27.6392 17.7 -.- 1.7 -.- BASKOY-TIRE (IZMIR)

03:05:24 40.0477 33.3125 3.0 -.- 1.9 -.- KOZAYAGI-AKYURT (ANKARA)

02:27:51 38.5048 39.2975 6.5 -.- 1.8 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG)

02:22:58 39.2048 41.5202 5.4 -.- 1.7 -.- CALTILI-VARTO (MUS)

01:37:29 37.9758 29.2603 13.6 -.- 1.4 -.- GUZELPINAR-(DENIZLI)

00:57:09 38.0995 27.2190 5.1 -.- 1.6 -.- CAKALTEPE-MENDERES (IZMIR)

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