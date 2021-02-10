Son dakika deprem haritası: Deprem mi oldu? 10 Şubat Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası

Son depremler haritası içerisine yeni bilgiler eklenmeye devam ediyor. Son depremler 10 Şubat tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde art arda sarsıntılar yaşayan Ege bölgesinde halen devam eden depremler, bugün Konya'nın da listeye eklenmesi ile birlikte bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler listesi

Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer

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05:43:48 41.5880 32.5450 4.7 -.- 2.5 -.- SARIFASIL-ULUS (BARTIN)

05:22:03 39.1443 36.1217 4.1 -.- 1.2 -.- HACIYUSUF-GEMEREK (SIVAS)

05:05:55 36.4770 28.6955 5.0 -.- 2.0 -.- AKDENIZ

03:49:18 38.5577 31.6333 4.3 -.- 1.2 -.- MEVLUTLU-TUZLUKCU (KONYA)

03:36:38 38.6057 27.8633 16.2 -.- 1.6 -.- MANDALLI-AHMETLI (MANISA)

03:15:36 39.1227 36.1012 11.0 -.- 1.4 -.- KUMEOREN-GEMEREK (SIVAS)

02:58:22 38.5687 31.6325 8.2 -.- 2.3 -.- MEVLUTLU-TUZLUKCU (KONYA)

02:55:04 38.4193 31.5478 19.5 -.- 1.3 -.- YASARLAR-AKSEHIR (KONYA)

02:51:24 36.9747 27.7705 5.0 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

02:47:15 38.5453 31.5907 4.6 -.- 0.9 -.- PAZARKAYA-TUZLUKCU (KONYA)

02:33:32 37.8920 26.9458 22.2 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

02:33:15 38.8642 35.7100 16.5 -.- 1.1 -.- CAVUSAGA-KOCASINAN (KAYSERI)

02:27:14 37.8457 26.6543 5.3 -.- 1.7 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI)

02:12:16 35.6155 29.2222 8.4 -.- 2.6 -.- AKDENIZ

02:11:19 38.9840 25.8620 13.6 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI

02:05:16 38.5528 31.6185 7.9 -.- 1.4 -.- MEVLUTLU-TUZLUKCU (KONYA)

02:03:34 38.5893 31.6472 25.8 -.- 1.0 -.- MEVLUTLU-TUZLUKCU (KONYA)

02:03:04 38.3445 36.1275 25.3 -.- 1.0 -.- ARSLANTAS-TOMARZA (KAYSERI)

01:58:00 38.6382 31.6937 5.1 -.- 1.3 -.- AYRITEPE-YUNAK (KONYA)

01:40:20 37.8400 26.7962 12.3 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI

01:37:28 36.5215 28.3077 29.7 -.- 2.1 -.- AKDENIZ

01:20:08 37.7870 26.7848 13.3 -.- 1.3 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI)

01:02:18 38.4372 39.2405 5.1 -.- 1.4 -.- KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG)

00:34:16 37.8905 26.9247 11.4 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

00:16:30 37.1637 29.1233 30.5 -.- 1.5 -.- HISAR-ACIPAYAM (DENIZLI)

00:11:35 34.6430 25.1900 13.5 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)

00:07:09 40.8310 28.0040 17.1 -.- 2.6 -.- MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI

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