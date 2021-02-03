Son dakika deprem haberleri… Nerelerde deprem oldu? İşte 3 Şubat tarihli son depremler

Türkiye, bu hafta peş peşe yaşanan depremlerle sarsıldı. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, bugün Iğdır, Muğla, Akdeniz, Muş, Osmaniye, Muş, Kayseri, Adana ve Sivas'ta şiddetleri 0.7 ve 3.7 arasında değişen depremler meydana geldi.

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2020 Ekim ayının son günlerinde 6.6’lık depremle sarsılan İzmir’de 1 Şubat Pazartesi gününden bu yana artçılar yaşanıyor.



İzmir’in Karaburun ilçesi açıklarında pazartesinden bu yana 5.1 büyüklüğünde olmak üzere art arda birçok deprem meydana geldi. Değerlendirmelerde bulunan Jeoloji uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu, sarsıntıların 30 Ekim 2020 tarihinde Seferihisar’da olan depremlerinin artçısı olduğunu söyledi. Dr. Gündoğdu, “Bazı çevrelerde öne sürüldüğü gibi bunlar deprem fırtınası değil. Keşke deprem fırtınası olsa ve enerjiyi boşaltabilse” dedi.

2 Şubat Salı günü Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesinde en büyüğü 4.6 olarak ölçülen 6 deprem meydana geldi. Deprem Kayseri şehir merkezinde ve Sivas’ta hissedildi.

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................

.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....

......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......

Büyüklük

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2021.02.03 07:35:33 40.0357 43.9688 4.7 -.- 2.0 -.- HAKMEHMET-(IGDIR) İlksel

2021.02.03 07:05:52 36.6953 28.3683 22.4 -.- 0.7 -.- GUNLUCE ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel

2021.02.03 06:54:21 37.3057 37.0835 7.2 -.- 2.4 -.- ORDEKDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2021.02.03 05:36:43 38.9713 25.9350 8.7 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.02.03 05:24:42 39.7957 37.4312 11.5 -.- 1.2 -.- TAVSANLI-HAFIK (SIVAS) İlksel

2021.02.03 05:17:39 37.6848 35.6042 8.7 -.- 1.4 -.- MARANKECILI-KOZAN (ADANA) İlksel

2021.02.03 04:46:25 38.1073 27.3883 5.3 -.- 1.3 -.- SAGLIK-TORBALI (IZMIR) İlksel

2021.02.03 04:44:33 37.9467 26.7027 19.1 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.02.03 04:30:36 37.8957 27.1633 5.1 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.02.03 03:57:23 39.0435 41.7927 5.4 -.- 2.1 -.- ALAGUN-(MUS) İlksel

2021.02.03 03:56:50 37.8207 27.0017 10.4 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.02.03 03:52:57 45.7952 26.6812 121.3 -.- 2.9 -.- ROMANYA İlksel

2021.02.03 03:12:15 37.4283 35.9662 19.3 -.- 2.1 -.- KUCUKCINAR-SUMBAS (OSMANIYE) İlksel

2021.02.03 03:00:37 39.1263 36.0003 5.0 -.- 1.5 -.- TATILI-SARIOGLAN (KAYSERI) İlksel

2021.02.03 02:57:40 37.3982 35.9712 16.6 -.- 2.8 -.- CAYGECIT-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel

2021.02.03 02:54:27 37.4522 35.8972 8.5 -.- 3.7 3.8 BUCAK-KOZAN (ADANA) İlksel

2021.02.03 02:23:43 37.1743 30.8090 108.9 -.- 2.1 -.- KIRBAS-SERIK (ANTALYA) İlksel

2021.02.03 02:18:59 38.9332 26.0158 12.2 -.- 3.1 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.02.03 02:12:41 38.9867 26.0200 5.0 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.02.03 01:57:09 37.9238 27.0863 5.0 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.02.03 01:35:47 38.9340 26.0733 9.7 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.02.03 01:25:31 38.9903 26.0802 10.4 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.02.03 01:06:27 38.9735 26.0278 5.9 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.02.03 01:05:25 38.1237 26.2952 5.6 -.- 2.0 -.- CESME ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) İlksel

2021.02.03 01:03:32 37.7395 27.2082 12.8 -.- 1.3 -.- GUZELCAMLI-KUSADASI (AYDIN) İlksel

2021.02.03 00:58:35 37.8962 27.1275 4.1 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.02.03 00:22:42 37.8667 27.0070 18.5 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.02.03 00:20:06 39.0072 26.0552 11.0 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.02.03 00:02:52 38.9677 26.0353 6.4 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel