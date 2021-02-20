Son dakika deprem haberleri: Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?
Türkiye hafta sonunu deprem haberiyle karşıladı. İç Anadolu Bölgesi’nde hissedilen depremin şiddeti ve merkez üssü merak konusu oldu. Yaşanan depreme dair detayları merak eden vatandaşlar, son depremler listesini inceliyor. Peki, nerelerde, kaç şiddetin deprem oldu? İşte 20 Şubat tarihli son depremler verileri…
Deprem haberleri Türkiye’nin ana gündem konularından biri olmayı sürdürüyor. Çeşitli bölgelerden gelen artçı sarsıntıların yanı sıra uzmanların deprem öngörüleri de paniğe neden oluyor. İşte 20 Şubat tarihli depremler...
KONYA'DA DEPREM
AFAD'ın son dakika açıklamasına göre saat 07:52'de merkez üssü Konya'nın Tuzlukçu ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Merkez üssü Konya'nın Tuzlukçu ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 7 kilometre olarak açıklandı.
İZMİR ÇEŞME'DE DEPREM
AFAD'dan aktarılan bilgiye göre, İzmir'in Çeşme ilçesinin 65.30 km açıklarında 02:40'ta 3.6 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.
Depremin derinliği 38.28 km olarak kaydedildi.