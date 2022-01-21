Elazığ'da son dakika deprem mi oldu? En son nerede ve ne zaman deprem oldu? 21 Ocak Kandilli son depremler listesi

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Türkiye son dakika depremler listesi Kandilli ve AFAD tarafından güncelleniyor. Ülkemizin çeşitli bölgelerinden deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Son gelen verilere göre AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada saat 19.39'da merkez üssü Sivrice ilçesi olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Depremlerin merkez üsleri ile şiddetleri Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet adresinden anlık olarak yayınlanıyor. İşte, 21 Ocak son dakika deprem bilgisi...

EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

Deprem sonrası Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada, “An itibarıyla ekiplerimiz bölgeye intikal etmiş olup, olumsuz herhangi bir ihbar bulunmamaktadır. Tarama çalışmalarımız devam etmektedir” denildi.

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2022.01.21 20:02:08 35.0747 33.5863 40.3 -.- 3.4 3.4 KIBRIS-DEGIRMENLIK İlksel

2022.01.21 19:39:35 38.4623 39.1580 1.6 -.- 3.5 3.6 KAVALLI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2022.01.21 18:46:41 36.3405 29.4087 22.8 -.- 2.3 -.- UZUMLU-KAS (ANTALYA) İlksel

2022.01.21 16:09:08 35.3765 25.3138 6.2 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.01.21 15:03:54 36.1478 33.5093 0.0 -.- 1.0 -.- YANISLI-GULNAR (MERSIN) İlksel

2022.01.21 15:02:02 38.7232 43.3383 5.0 -.- 1.4 -.- GOLLU-(VAN) İlksel

2022.01.21 14:46:24 38.6132 31.2640 7.8 -.- 2.0 -.- TASKOPRU-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR) İlksel

2022.01.21 12:52:05 39.8162 38.8988 6.7 -.- 1.9 -.- KIRBULAK-REFAHIYE (ERZINCAN) İlksel

2022.01.21 12:20:46 40.1210 27.1923 12.6 -.- 2.1 -.- KATRANCI-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2022.01.21 11:42:05 37.9458 37.0755 8.8 -.- 1.2 -.- ATAKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2022.01.21 11:41:58 36.9630 27.6580 7.6 -.- 2.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.01.21 10:16:57 37.6828 25.9220 31.6 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2022.01.21 09:51:13 36.6042 28.7438 14.1 -.- 1.7 -.- DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel

2022.01.21 09:16:08 38.5528 40.6138 14.3 -.- 1.8 -.- SAYDAMLI-LICE (DIYARBAKIR) İlksel

2022.01.21 08:46:12 39.3065 40.2020 5.0 -.- 2.5 -.- SABIRTASI-KIGI (BINGOL) İlksel

2022.01.21 08:17:07 37.1243 29.0532 23.5 -.- 1.3 -.- SANDALCIK-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel

2022.01.21 07:58:04 37.8975 27.1673 8.3 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.01.21 07:48:10 39.6843 26.0512 19.2 -.- 1.8 -.- TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel

2022.01.21 07:44:59 37.5862 29.5445 5.0 -.- 1.2 -.- DUDEN-YESILOVA (BURDUR) İlksel

2022.01.21 06:32:42 36.5515 28.7105 13.4 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel

2022.01.21 06:31:11 36.5018 28.7208 11.2 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel

2022.01.21 06:14:55 37.0823 28.3793 5.1 -.- 0.9 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel

2022.01.21 05:36:11 38.9533 42.7053 6.9 -.- 1.6 -.- DIZDAR-ADILCEVAZ (BITLIS) İlksel

2022.01.21 04:34:11 38.7148 43.5203 19.4 -.- 1.1 -.- KOCKOY-(VAN) İlksel

2022.01.21 04:20:47 39.0267 35.8832 5.4 -.- 1.3 -.- PALAS-SARIOGLAN (KAYSERI) İlksel

2022.01.21 03:56:18 36.6392 29.9562 5.0 -.- 2.2 -.- YAKACIFTLIK-ELMALI (ANTALYA) İlksel

2022.01.21 03:23:42 36.6387 29.9077 13.4 -.- 1.1 -.- YAKACIFTLIK-ELMALI (ANTALYA) İlksel

2022.01.21 03:21:39 39.3523 43.7370 12.6 -.- 1.2 -.- ATADAMI-DIYADIN (AGRI) İlksel

2022.01.21 03:19:57 37.0237 28.4760 13.4 -.- 0.8 -.- SARAYYANI-ULA (MUGLA) İlksel

2022.01.21 03:12:31 39.1032 28.3580 8.1 -.- 1.8 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA) İlksel

2022.01.21 03:06:42 37.8520 28.9755 25.8 -.- 1.2 -.- ALTINTEPE-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel

2022.01.21 02:59:10 40.7292 27.4380 6.9 -.- 2.6 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel

2022.01.21 02:42:29 38.3192 30.7002 5.8 -.- 1.0 -.- OYNAGAN-SUHUT (AFYONKARAHISAR) İlksel

2022.01.21 02:40:36 36.6948 29.8273 3.6 -.- 1.3 -.- MURSAL-ELMALI (ANTALYA) İlksel

2022.01.21 02:39:08 37.0138 29.2198 11.2 -.- 1.0 -.- EMECIK-CAMELI (DENIZLI) İlksel

2022.01.21 02:38:47 35.1550 32.0757 5.0 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel

2022.01.21 02:37:17 37.0365 28.4132 4.8 -.- 1.1 -.- CITLIK-ULA (MUGLA) İlksel

2022.01.21 02:13:26 36.6872 29.7903 5.0 -.- 2.1 -.- KUZUKOY-ELMALI (ANTALYA) İlksel

2022.01.21 01:29:05 39.0718 28.3377 15.2 -.- 1.9 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA) İlksel

2022.01.21 01:19:51 39.0972 28.3320 10.6 -.- 2.0 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA) İlksel

2022.01.21 01:04:37 39.0233 26.5512 7.8 -.- 2.3 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2022.01.21 01:02:05 39.3663 39.4413 18.1 -.- 1.4 -.- YONCALI-OVACIK (TUNCELI) İlksel

2022.01.21 01:02:04 35.6168 27.9042 7.8 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel

2022.01.21 00:35:29 37.1067 28.8807 3.3 -.- 0.9 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel

2022.01.21 00:34:40 39.0838 27.8302 6.4 -.- 1.5 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2022.01.21 00:23:23 37.5647 29.4812 16.6 -.- 1.0 -.- YESILYUVA-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel

2022.01.21 00:21:48 39.5068 44.8342 5.0 -.- 2.0 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel