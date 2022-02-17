Son dakika deprem haberleri: En son ne zaman ve nerede deprem oldu?

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Ülkemizde meydana gelen son depremler vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Depremlerin merkez üsleri ile şiddetleri Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet adresinden anlık olarak yayınlanıyor. İşte, 17 Şubat son dakika deprem bilgisi...

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2022.02.17 06:48:35 36.4980 25.2993 5.0 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel

2022.02.17 06:37:30 36.8035 31.2958 5.9 -.- 2.4 -.- COLAKLI-MANAVGAT (ANTALYA) İlksel

2022.02.17 06:05:31 38.0325 28.9927 8.9 -.- 1.9 -.- MAHMUTLU-BULDAN (DENIZLI) İlksel

2022.02.17 05:25:01 41.2698 43.8838 5.0 -.- 2.2 -.- GURCISTAN İlksel

2022.02.17 05:24:54 39.8900 39.3375 26.0 -.- 2.0 -.- AHMETLI-(ERZINCAN) İlksel

2022.02.17 04:25:42 36.9478 27.6188 2.5 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.02.17 03:22:35 40.3212 35.3838 5.0 -.- 2.1 -.- SENEMOGLU-ORTAKOY (CORUM) İlksel

2022.02.17 02:48:20 38.5578 39.4313 2.8 -.- 1.9 -.- GOLARDI-(ELAZIG) İlksel

2022.02.17 02:30:08 41.1633 43.9543 4.8 -.- 1.9 -.- ERMENISTAN İlksel

2022.02.16 23:43:05 36.7320 27.1138 9.3 -.- 2.3 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.02.16 21:06:18 37.8235 27.0172 5.4 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.02.16 17:12:14 38.4828 39.2187 6.8 -.- 2.3 -.- DEDEYOLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2022.02.16 16:37:34 37.3255 37.4235 7.7 -.- 1.7 -.- KOCLU-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel

2022.02.16 15:46:13 40.0862 42.0725 5.0 -.- 1.5 -.- AZAP-HORASAN (ERZURUM) İlksel

2022.02.16 14:44:16 40.9878 39.8940 19.4 -.- 1.6 -.- YOMRA (TRABZON) İlksel