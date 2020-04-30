MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon depremler: Muğla'da deprem oldu! AFAD ve Kandilli deprem haberleri
GeriGündem Son depremler: Muğla'da deprem oldu! AFAD ve Kandilli deprem haberleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 30.04.2020 - 13:23,Son Güncelleme:

Son depremler: Muğla'da deprem oldu! AFAD ve Kandilli deprem haberleri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son depremler: Muğla'da deprem oldu! AFAD ve Kandilli deprem haberleri
Abone Olgoogle-news

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, günün en şiddetli deprem haberlerinden biri Muğla'dan geldi. Muğla'da 4.4 büyüklüğünde deprem oldu.. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verileriyle depreminin ayrıntıları ve 30 Nisan tarihli son depremler verileri...

Son dakika deprem haberi Muğla'dan geldi. Muğla'da 4.4 büyüklüğünde deprem oldu. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar sosyal medya hesaplarından deprem etiketiyle paylaşımlar bulunuyor. İşte Elazığ depreminin ayrıntıları ve Kandilli- AFAD son dakika deprem haberleri...

MUĞLA'DA DEPREM!

Muğla'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ELAZIĞ'DA DEPREM OLDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.45'te Sivrice ilçesinde 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, yaklaşık 12,5 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Son depremler listesini Kandilli Rasathanesi ve AFAD üzerinden anlık olarak takip edebilmek mümkün. 

Son depremler: Muğlada deprem oldu AFAD ve Kandilli deprem haberleri

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle