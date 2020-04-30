Son depremler: Muğla'da deprem oldu! AFAD ve Kandilli deprem haberleri
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, günün en şiddetli deprem haberlerinden biri Muğla'dan geldi. Muğla'da 4.4 büyüklüğünde deprem oldu.. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verileriyle depreminin ayrıntıları ve 30 Nisan tarihli son depremler verileri...
Son dakika deprem haberi Muğla'dan geldi. Muğla'da 4.4 büyüklüğünde deprem oldu. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar sosyal medya hesaplarından deprem etiketiyle paylaşımlar bulunuyor. İşte Elazığ depreminin ayrıntıları ve Kandilli- AFAD son dakika deprem haberleri...
MUĞLA'DA DEPREM!
Muğla'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ELAZIĞ'DA DEPREM OLDU
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.45'te Sivrice ilçesinde 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, yaklaşık 12,5 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Son depremler listesini Kandilli Rasathanesi ve AFAD üzerinden anlık olarak takip edebilmek mümkün.
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