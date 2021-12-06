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Son dakika deprem haberi: Van'da korkutan deprem! Ağrı, Bitlis ve birçok ilde hissedildi

#Van#Tusba#Deprem

Son dakika haberine göre; Van'ın Tuşba ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Ağrı, Bitlis ve birçok çevre ilde de hissedildi. Öte yandan AFAD, an itibarıyla olumsuz bir durumun olmadığını belirtti.

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AFAD'dan aktarılan bilgiye göre; Van'ın Tuşba ilçesinde saat 00:46'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.62 km olarak açıklandı.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5 olarak duyurdu.

Son dakika deprem haberi: Vanda korkutan deprem Ağrı, Bitlis ve birçok ilde hissedildi

AFAD'DAN İLK AÇIKLAMA

AFAD'dan yapılan açıklamada, " Geçmiş olsun Van. Tuşba ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir." ifadelerini yer verildi.

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU: Van'da, saat 00.46'da gerçekleşen 4,9 büyüklüğünde #deprem'in ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine intikal eden herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz tarafından saha taraması devam etmektedir. Vanımıza ve hemşehrilerimize geçmiş olsun.

DHA MUHABİRİ BEHÇET DALMAZ: Van, 4.9 büyüklüğündeki bir depremle sarsıldı. Deprem, çevre illerde de hissedildi. AFAD'dan alınan bilgiye göre depremin merkezi Tuşba. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yok. Van Valiliği de, kendilerine olumsuz bir bilgi gelmediğini ve araştırmaların sürdüğünü açıkladı.

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#Van#Tusba#Deprem

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