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Haber Giriş: 09.02.2021 - 19:01 | Son Güncelleme:

Son dakika deprem haberi: Konya'da peş peşe depremler

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Son dakika haberine göre, Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Eskişehir, Afyonkarahisar, Isparta ve çevre illerde hissedildi. Depremin ardından 4.1 ve 4 büyüklüğünde artçılar meydana geldi. Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, olumsuz bir durumun söz konusu olmadığını açıkladı.

AFAD'dan aktarılan bilgiye göre, Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde saat 18:51'de 4.7 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 1.6 km olarak açıklandı.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.5 olarak duyurdu.

PEŞ PEŞE DEPREMLER

Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde 4.7'lik depremin ardından 18:52'de 4, 18:53'te 4.1 büyüklüğünde artçılar meydana geldi.

BAKAN SOYLU: OLUMSUZ BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde, saat 18.51'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. An itibariyle olumsuz bir durum söz konusu değildir. Valiliğimiz bilgilendirme yapmaya devam edecektir. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Son dakika deprem haberi: Konyada peş peşe depremler

AFAD'DAN İLK AÇIKLAMA

Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde saat 18.51'de 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz.

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