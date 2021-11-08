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Son dakika deprem haberi! Konya'da 5.1 büyüklüğünde deprem! Antalya, Aksaray ve Isparta'da da hissedildi

#Konya#Deprem#Haber

Son dakika haberine göre; Konya'nın Meram ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Deprem Antalya, Aksaray ve Isparta'da da hissedildi. Bakan Kurum ve Meram Belediye Başkanı, depremin ardından son durumu paylaştı.

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AFAD'dan aktarılan bilgiye göre; Konya'nın Meram ilçesinde saat 20:43'te 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 10.61 km olarak açıklandı.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5 olarak duyurdu.

Son dakika deprem haberi Konyada 5.1 büyüklüğünde deprem Antalya, Aksaray ve Ispartada da hissedildi

"ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Konya'nın Meram ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gerekli incelemeler için il müdürlüğü ekiplerimizi bölgeye sevk ettik. Gelişmeleri takip ediyoruz. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.

BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Küçük ölçekli hasarlar dışında bir sorun gözükmediğini ifade eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, CNN TÜRK canlı yayınında, "Depremde can ve mal kaybı yok çok şükür. İnsanlar ister istemez bir panik yaşadılar. Ekiplerimiz olay yerinde ciddi bir olumsuzluk yok. Deprem 10 saniye sürdü." dedi.

Meram Belediye Başkanı, Konya'da meydana gelen deprem sonrası canlı yayında bilgi verdi
daha fazla video içinMeram Belediye Başkanı, Konya'da meydana gelen deprem sonrası canlı yayında bilgi verdi

Son dakika deprem haberi Konyada 5.1 büyüklüğünde deprem Antalya, Aksaray ve Ispartada da hissedildi

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Meram'da 5.1'lik depremin ardından vatandaşlar sokağa döküldü.

AFAD: OLUMSUZ BİR İHBAR YOK

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Konya'nın Meram ilçesinde meydana gelen depremin ardından şu an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığını bildirdi.

 

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#Konya#Deprem#Haber

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